В оточенні Путіна розкол — як насправді діють санкції на російських олігархів

Росія вже давно гниє зсередини, але безумство “царя” Володимира Путіна й війна проти України ще більше прискорює цей процес.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України стверджує, що в оточенні Путіна почався розкол.

Санкції Заходу торкнулися російських олігархів, на яких тримається кремлівська влада. Схоже, еліта РФ скоро сама виріже гангрену на тілі країни у вигляді “путлера”.

Уже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської війни з Україною.

Та й не дивно, адже всього за тиждень повномасштабного вторгнення статки російських мільярдерів скоротилися майже на $40 млрд.

Сьогодні, 5 березня, власник Новатек Леонід Міхельсон, засновник Русалу Олег Дерипаска, власник Лукойл Вагіт Алекперов, голова Альфа Груп Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен виступили з заявами засудження російської агресії.

Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну, — висловився відомий банкір Олег Тіньков.

Які світові санкції зачепили російських олігархів

28 лютого Євросоюз запровадив санкції щодо 26 росіян.

У список потрапили:

прессекретар Путіна Дмитро Пєсков ;

; російський підприємець Алішер Усманов ,

, голова Альфа Груп Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен ;

; основний власник Сєвєрсталі Олексій Мордашов ;

; головний виконавчий директор компанії ПАТ НК Роснефть Ігор Сєчін ;

; президент ПАТ Транснефть Микола Токарєв ;

; співвласник аеропорту Шереметьєво Олександр Пономаренко ;

; віцепрем’єр Дмитро Чернишенко ;

; голова Мінбуду РФ Ірек Файзуллін ;

; міністр транспорту РФ Віталій Савельєв та інші.

Улюблене місце російських багатіїв Монако завдає по удару по заможних росіянах та запроваджує санкції, ідентичні до обмежень Європейського Союзу.

ЄС розглядає створення так званого реєстру російських корупціонерів, до якого увійдуть як представники влади, так і наближені до Путіна бізнесмени. Це означатиме, що вони не зможуть вести бізнес з цивілізованим світом.

Що ж, росіяни радіють, що їх підтримують Еритрея, ЦАР та інші країни, які очолюють рейтинг держав за рівнем ВВП… Що правда, з кінця. Тож російським бізнесменам скоро доведеться вести фінансові відносини хіба що з такими партнерами.

США не відстають від Європи та запровадили нові санкції проти представників російської еліти.

Голос Америки повідомляє, що під санкції потрапили прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, Микола Токарєв, Борис та Аркадій Ротенберги, Сергій Чємєзов, Ігор Шувалов, Євген Прігожин та члени їхніх сімей.

А Канада оголосила про нові санкції проти десяти ключових осіб з двох важливих компаній в енергетичному секторі Росії — Роснефти та Газпрому.

Що вже конфісковано у російських багатіїв

В Італії арештували дві вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова на озері Комо вартістю 8 млн євро, яхти Олексія Мордашова (65 млн євро) та Геннадія Тимченка, а також тосканську віллу колишнього депутата Держдуми РФ Олега Савченка.

Алішер Усманов залишився без своєї вілли в Арзачене на Сардинії (Італія), ціна якої приблизно складає 16 млн євро. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на газету La Repubblica.

Німеччина конфіскувала яхту Усманова Dilbar вартістю $600 млн — найбільшу моторну яхту у світі з водотоннажністю 15 тис. 917 тонн.

Тим часом Велика Британія планує розмістити українських біженців у конфіскованих маєтках російських олігархів, повідомляє The Times.

За даними Української правди, 24 лютого російські олігархи почали вивозити своє майно до Об’єднаних Арабських Еміратів. Були зафіксовані рейси Романа Абрамовича, Юрія Трутнєва, братів Ротенбергів та Сергія Чемезова.

Чорний день для російських олігархів настав — конфіскація майна та санкції міжнародної спільноти діють.