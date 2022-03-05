В окружении Путина раскол — как на самом деле влияют санкции на российских олигархов

Россия уже давно гниет изнутри, но безумие “царя” Владимира Путина и война против Украины еще больше ускоряет этот процесс.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины утверждает, что в окружении Путина начался раскол.

Санкции Запада коснулись российских олигархов, на которых держится кремлевская власть. Похоже, элита РФ скоро сама вырежет гангрену на теле страны в виде “путлера”.

Уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской войны с Украиной.

Да и неудивительно, ведь всего за неделю полномасштабного вторжения состояние российских миллиардеров сократилось почти на $40 млрд.

Сегодня, 5 марта, владелец Новатек Леонид Михельсон, основатель Русала Олег Дерипаска, владелец Лукойл Вагит Алекперов, глава Альфа Групп Михаил Фридман и его партнер Петр Авен выступили с заявлениями осуждения российской агрессии.

Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну, — высказался известный банкир Олег Тиньков.

Какие мировые санкции затронули российских олигархов

28 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении 26 россиян.

В список попали:

пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ;

; российский предприниматель Алишер Усманов ,

, председатель Альфа Групп Михаил Фридман и его партнер Петр Авен ;

и его партнер ; основной владелец Северстали Алексей Мордашов ;

; главный исполнительный директор компании ПАО НК Роснефть Игорь Сечин ;

; президент ПАО Транснефть Николай Токарев ;

; совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко ;

; вице-премьер Дмитрий Чернышенко ;

; глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин ;

; министр транспорта РФ Виталий Савельев и другие.

Любимое место русских богачей Монако наносит удар по богатым россиянам и вводит санкции, идентичные ограничениям Европейского Союза.

ЕС рассматривает создание так называемого реестра российских коррупционеров, в который войдут как представители власти, так и приближенные к Путину бизнесмены. Это означает, что они не смогут вести бизнес с цивилизованным миром.

Что ж, россияне радуются, что их поддерживают Эритрея, ЦАР и другие страны, возглавляющие рейтинг государств по уровню ВВП… Правда, с конца. Так что российским бизнесменам скоро придется вести финансовые отношения разве что с такими партнерами.

США не отстают от Европы и ввели новые санкции против представителей российской элиты.

Голос Америки сообщает, что под санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и члены их семей.

Канада же объявила о новых санкциях против десяти ключевых лиц из двух важных компаний в энергетическом секторе России — Роснефти и Газпрома.

Что уже конфисковано у русских богачей

В Италии арестовали две виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо стоимостью 8 млн евро, яхты Алексея Мордашова (65 млн евро) и Геннадия Тимченка, а также тосканскую виллу бывшего депутата Госдумы РФ Олега Савченка.

Алишер Усманов остался без своей виллы в Арзачене на Сардинии (Италия), цена которой примерно составляет 16 млн евро. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на газету La Repubblica.

Германия конфисковала яхту Усманова Dilbar стоимостью $600 млн — крупнейшую моторную яхту в мире с водоизмещением 15 тыс. 917 тонн.

Тем временем Великобритания планирует разместить украинских беженцев в конфискованных имениях российских олигархов, сообщает The Times.

По данным Украинской правды, 24 февраля российские олигархи начали вывозить свое имущество в Объединенные Арабские Эмираты. Были зафиксированы рейсы Романа Абрамовича, Юрия Трутнева, братьев Ротенбергов и Сергея Чемезова.

Черный день для российских олигархов наступил — конфискация имущества и санкции международного сообщества действуют.