Чьи миллионы пойдут на отстройку? В США впервые санкционировали передачу конфискованных активов россиян Украине

Благодаря санкциям в разных странах мира конфискуют имущество и счета российских олигархов и передают все изъятое на нужды Украины.

К примеру, Канада уже передала Украине конфискованный самолет Ан-124. Далее на очереди — США.

Так, в Reuters сообщили, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине.

Нам передадут активы олигарха Константина Малофеева за нарушение санкций, введенных с началом вторжения России в Украину. Речь идет о сумме в миллионы долларов.

Еще год назад в Министерстве юстиции олигарха обвинили в финансировании россиян, способствовавших сепаратизму в Крыму.

Тогда прокурор объявил об аресте миллионов долларов со счета Малофеева в финансовом учреждении США. А в феврале Меррик Гарланд заявил, что санкционировал передачу этих денег для использования в Украине.

Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним, — сказал прокурор в заявлении.

Санкции подействовали действие не только на Малофеева, а и на ряд других высокопоставленных лиц и богачей РФ, пошатнув авторитет Путина. Детальнее о том, как российские олигархи страдают от санкций — в материале.

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