Чьи миллионы пойдут на отстройку? В США впервые санкционировали передачу конфискованных активов россиян Украине

Благодаря санкциям в разных странах мира конфискуют имущество и счета российских олигархов и передают все изъятое на нужды Украины.
К примеру, Канада уже передала Украине конфискованный самолет Ан-124. Далее на очереди — США.
Так, в Reuters сообщили, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине.
Нам передадут активы олигарха Константина Малофеева за нарушение санкций, введенных с началом вторжения России в Украину. Речь идет о сумме в миллионы долларов.
Еще год назад в Министерстве юстиции олигарха обвинили в финансировании россиян, способствовавших сепаратизму в Крыму.
Тогда прокурор объявил об аресте миллионов долларов со счета Малофеева в финансовом учреждении США. А в феврале Меррик Гарланд заявил, что санкционировал передачу этих денег для использования в Украине.
Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним, — сказал прокурор в заявлении.
Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним, — сказал прокурор в заявлении.
Санкции подействовали действие не только на Малофеева, а и на ряд других высокопоставленных лиц и богачей РФ, пошатнув авторитет Путина. Детальнее о том, как российские олигархи страдают от санкций — в материале.
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