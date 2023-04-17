Украине отдадут конфискованный российский самолет Ан-124: подробности

Санкции, которые ввел мир против агрессора, продолжают давать свои результаты. После встреч в Канаде, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что партнеры готовят для нас очередной пакет военной поддержки.

В частности, речь идет о новом пакете санкций против российских предприятий. Канада передаст активы российской компании Волга-Днепр в пользу Украины. А также отдаст конфискованный российский самолет.

Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активаов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины, — говорит премьер-министр Украины.

Арест самолетов Ан-124

В прошлом году Украина инициировала арест самолетов Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр в рамках уголовного дела, открытого по заявлению госпредприятия Антонов.

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Дело в том, что Росавиация незаконно выдавала сертификаты лётной годности. Фактически, Волга-Днепр выдавала сертификаты сама себе, ставя под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов.

Такие действия являются нарушением положений международных конвенций, поэтому самолеты подлежат передаче в управление украинскому Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Уже в апреле 2022 года суд арестовал 12 транспортных самолетов Ан-124-100. Арест наложен с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба.

Три из них были конфискованы в Германии, один — в Канаде. По результатам встречи уже скоро конфискованный самолет прибудет в Украину из Канады.

Фото: ДП Антонов

Также напомним, что Словакия передаст Украине истребители МиГ-29 и ЗРК Куб, детали найдешь в материале.

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