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Україні передадуть конфіскований російський Ан-124: подробиці

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 17 Квітня 2023, 11:50
Україні передадуть конфіскований російський Ан-124: подробиці
Фото: Pexels

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