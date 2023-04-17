Україні передадуть конфіскований російський Ан-124: подробиці

Санкції, які запровадив світ проти агресора, продовжують давати свої результати. Після зустрічей у Канаді, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що партнери готують для нас черговий пакет військової підтримки.

Зокрема, йдеться про новий пакет санкцій проти російських підприємств. Канада передасть активи російської компанії Волга-Днепр на користь України. А також віддасть конфіскований російський літак.

Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачі їх на користь України, — каже прем’єр-міністр України.

Арешт літаків Ан-124

Минулого року Україна ініціювала арешт літаків Ан-124 авіакомпанії Волга-Днепр в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства Антонов.

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Адже Росавіація незаконно видавала сертифікати льотної придатності. Фактично, Волга-Днепр видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден.

Такі дії є порушенням положень міжнародних конвенцій, тому літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Вже у квітні 2022 року суд арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100. Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків.

Три з них конфіскували в Німеччині, один — в Канаді. Тож за результатами зустрічі вже скоро конфіскований літак прибуде в Україну з Канади.

Фото: ДП Антонов

А поки нагадаємо, що Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29 і ЗРК Куб, деталі знайдеш у матеріалі.

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