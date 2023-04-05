Розповіді

“Літак до останнього подиху двигунів боровся за моє життя”: військовий льотчик про перше бойове завдання 24 лютого

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 19:00
Ростислав Лазаренко
Фото: Армія.Inform

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