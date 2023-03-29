Здійснив понад 80 бойових вильотів та боронив наш спокій! Історія льотчика Дениса Кирилюка, який загинув, захищаючи небо

Щодня російські військові здійснюють обстріли України та підіймають в небо свою бойову авіацію. Українські пілоти в цей момент здіймаються в небо, щоб збивати ворожі ракети та дрони. Вони — захист не тільки нашого неба, а й наших життів. Вони роблять усе, щоб захистити нас, навіть віддають своє життя. Так під час бойового завдання загинув льотчик Денис Кирилюк.

Трагічну новину сповістила 831 бригада тактичної авіації та начальник Миргородської РВА Віталій Дяківнич.

Бойові вильоти та нагороди Дениса Кирилюка

Заступник командира ескадрильї, штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога.

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У серпні 2022 року Денис Кирилюк за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі був нагороджений орденом За мужність III ступеня.

На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою, — сказав Віталій Дяківнич.

Також за героїчні вчинки та зразкове виконання військового обов’язку Денис Кирилюк був нагороджений Відзнакою президента України За участь в АТО та мав вогнепальну зброю, яку отримав за свої заслуги від Міністерства оборони України.

Про Дениса Кирилюка

Денис Кирилюк мешкав у Миргороді разом з родиною, у 2011 році закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил. Валентин Панчук каже, що Денис захоплювався літаками з дитинства. Крім цього, він обожнював риболовлю та завжди хвалився своїми уловами.

У Дениса залишилася дружина та двоє маленьких дітей, син — ще зовсім немовля. Він народився 20 днів тому. Денис був щасливий та постійно посміхався. Але, на жаль, загинув, захищаючи наше небо та спокій.

Вічна пам’ять тобі, друже! Льотчики не помирають, вони просто йдуть у небо… — наголосив Валентин Панчук.

Раніше ми розповідали історію льотчика Михайла Заремби, який загинув під час звільнення острова Зміїний.

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Фото: Валентин Панчук