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Здійснив понад 80 бойових вильотів та боронив наш спокій! Історія льотчика Дениса Кирилюка, який загинув, захищаючи небо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Березня 2023, 15:30
Денис Кирилюк: загинув Український льотчик під час бойового завдання

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Здійснив понад 80 бойових вильотів та боронив наш спокій! Історія льотчика Дениса Кирилюка, який загинув, захищаючи небо
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