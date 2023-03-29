Совершил более 80 боевых вылетов и защищал наш покой! История летчика Дениса Кирилюка, который погиб, защищая небо

Каждый день российские военные совершают обстрелы Украины и поднимают в небо свою боевую авиацию. Украинские пилоты в этот момент также поднимаются в небо, чтобы сбивать вражеские ракеты и дроны. Они — защита не только нашего неба, но и наших жизней. Они делают все, чтобы защитить нас, даже отдают свою жизнь. Так во время боевой задачи погиб летчик Денис Кирилюк.

Трагическую новость сообщила 831 бригада тактической авиации и начальник Миргородской РВА Виталий Дякивнич.

Боевые вылеты и награды Дениса Кирилюка

Заместитель командира эскадрильи, штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 — во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага.

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В августе 2022 года Денис Кирилюк за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге был награжден орденом За мужество III степени.

— К сожалению, Украина потеряла еще одного патриота и своего защитника.

Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой, — сказал Виталий Дьяковнич.

Также за героические поступки и образцовое исполнение воинской обязанности Денис Кирилюк был награжден Отличием президента Украины За участие в АТО и имел огнестрельное оружие, полученное за свои заслуги от Министерства обороны Украины.

О Денисе Кирилюке

Денис Кирилюк жил в Миргороде вместе с семьей, в 2011 году окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил. Валентин Панчук говорит, что Денис увлекался самолетами с детства. Кроме этого, он обожал рыбалку и всегда хвастался своими уловами.

У Дениса осталась жена и двое маленьких детей, сын — еще совсем младенец. Он родился 20 дней назад. Денис был счастлив и постоянно улыбался. Но, к сожалению, погиб, защищая наше небо и покой.

Вечная память тебе, друг! Летчики не умирают, они просто уходят в небо… — подчеркнул Валентин Панчук.

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Фото: Валентин Панчук