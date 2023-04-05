Рассказы

“Самолёт до последнего дыхания двигателей боролся за мою жизнь”: военный летчик о первой боевой задаче 24 февраля

Виктория Мельник, редактор сайта 05 апреля 2023, 19:00
Ростислав Лазаренко
Фото: Армия.Inform

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