“Самолёт до последнего дыхания двигателей боролся за мою жизнь”: военный летчик о первой боевой задаче 24 февраля

Наши военные не знали, начнется полномасштабное вторжение России или нет. Многие понимали это, предчувствовали, но не предполагали сценария ракетной атаки на все города Украины. Многие даже не думали, что РФ способна на такую масштабную операцию и так нагло стремится захватить всю Украину.

Военный летчик Ростислав Лазаренко тоже не был уверен, что полномасштабная война постучится в его окно. Но 24 февраля встретил в Мелитополе, ночью всех летчиков подняли по тревоге.

Подполковник Вооруженных Сил Украины одним из первых был награжден Крестом боевых заслуг, он также рыцарь ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, кавалер ордена За мужество III степени. Именно его курс 2016 года стал первым в ВУЗе, который освоил боевые самолеты.

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— Мы не знали, будет ли большая война, но ребят своих я готовил к худшему сценарию, — вспоминает Ростислав. — Мы постоянно работали над своей подготовкой: как будем лететь, куда, на какие аэродромы. Каждый собрал необходимые вещи для внезапной командировки.

Когда начался обстрел, летчикам позвонили по телефону из бригады и сообщили, что Украина в огне. Горел главный аэродром.

Несколько секунд мы были в шоке. Не хотелось верить, что это началось. Но случилось именно то, к чему готовились.

Так началась великая война для Ростислава и его подчиненных.

Ракета попала рядом

Сразу после тревоги ребята заняли места в своих кабинах. Ростислав вспоминает, что почти сразу рядом с их самолетами российская ракета попала в Ил-76.

Ночью, когда солнце еще не озарило землю, они поднялись в воздух. Ростислав повествует картину, которая останется в его памяти навсегда: под ними постоянно что-то взрывалось, а в разных местах что-то горело.

Когда самолеты прилетели на определенный аэродром, все взлетные полосы были перекрыты автомобилями. Один из самолетов начал садиться, буквально перепрыгивая грузовик на полосе. Стоявшие внизу гражданские узнали украинские самолеты и бросились освобождать полосу.

Понимаю, что люди были растеряны: не каждое утро начинается война. Но я вывел свою группу, и мы были готовы к бою.

Тогда получил первый приказ: парой лететь в сторону Крыма, откуда боевые колонны россиян двигались на Новую Каховку и Мелитополь. Сверху их прикрывали боевые ударные вертолеты Ка-52.

Командир говорит: он чувствовал реальный страх, но также понимал, что война не обходит никого.

— Я иду к пилотам и спрашиваю: “Кто со мной?” Вызвался Саша Щербаков, мой ведомый, капитан. Когда мы шли уже к самолетам, он мне говорит: “Страшно, командир”… Мне тоже страшно, но кто, как не мы?

Ростислав хорошо знал дорогу в Новую Каховку через Чаплинку, потому что когда-то ездил там на автомобиле. Сделали быстрые расчеты, подготовили самолеты — и на вылет.

Колонну нашли в посадке, спрятанную у заправочной станции. Ростислав вспоминает, что россияне начали пускать в воздух все, что имели тогда на вооружении, чтобы сбить самолеты. Летчик видит по курсу летящую к нему ракету: подумал тогда, что перед смертью должен как можно больше забрать с собой.

— Зажимаю боевую кнопку и вытаскиваю ручку управления самолетом на себя, чтобы разнести ракеты по всей колонне. Не успеваю вывести самолет из атаки, как от попадания первых ракет по российской колонне произошла детонация машин с боекомплектом и в ту же секунду перед самолетом появилось облако огня с обломками.

Глаза ослепил красно-желтый огонь, в кабине стало мгновенно жарко… подумал, что загорелся. Но смог вывести самолет, прибавил обороты в двигателях, вышел из боя живым. Позади осталась колонна россиян в огне.

Самолеты как живые

Ростислав тогда чудом выжил, сел на запасном аэродроме — на его самолете не было уцелевшего места, весь в пробоинах. Как долетел, до сих пор не знает. Его напарник в том бою погиб, направив свой подбитый самолет на вражескую колонну.

К своему самолету, как и к другим, Ростислав относится как к живым существам с сердцем и душой — хоть и из металла.

— Я благодарен ему, что спас меня и до последнего дыхания двигателей боролся за мою жизнь, — говорит летчик о своем Су-25, который так и остался на месте последнего полета.

Летчики часто отдают свою жизнь в боях за Украину, уходят в небо навсегда. Историю Дениса Кирилюка, который совершил более 80 боевых вылетов и защищал наш покой, читай в другом материале.

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