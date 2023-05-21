Чтобы ни копейки не пошло налево! Теперь можно следить за восстановлением разрушенных домов в смартфоне

В Киевской области начали восстанавливать разрушенные дома за средства, собранные на платформе UNITED24.

Благотворители со всего мира могут не только поддерживать украинцев финансово, но и следить за использованием средств. На каждом объекте установлены видеокамеры.

Они в режиме настоящего времени фиксируют, как продвигается строительство. Всего в этом году в Киевской области планируют восстановить 18 многоквартирных домов. Следовательно, домой смогут вернуться 4000 украинцев.

На это направят 800 млн грн. А чтобы ни копейки не пошло налево, весь контроль (как финансовый, так и технический) будет осуществлять программа развития ООН.

Мария Васильевна хорошо помнит, как в первые дни полномасштабного вторжения в ее доме окна выбило ударной волной. 25 квартир и крыша сгорели дотла.

Она вышла во двор, увидела танки — российские. Что они будут расстреливать мирные дома, она и подумать не могла. Ошибалась.

Я подошла к дому и в этот момент стреляют! Когда уже второй выстрел был, оно начало гореть, — рассказывает женщина.

Кто-то снял на телефон эти первые минуты. Огонь перекидывался из квартиры в квартиру. Тушить было некому. Горело всю ночь. Люди, к счастью, не пострадали — прятались в подвалах.

Но сегодня у них появилась надежда. Пострадавший дом отстроят, причем еще до зимы. Все на деньги благотворителей, собранные инициативой United24.

Как продвигается строительство — каждый может следить онлайн на сайте платформы United24.

Напомним, ранее мы говорили о том, как в США впервые санкционировали передачу конфискованных активов россиян Украине.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!