Украина

Чтобы ни копейки не пошло налево! Теперь можно следить за восстановлением разрушенных домов в смартфоне

Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 21 мая 2023, 21:00

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