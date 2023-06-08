Стертый в пыль Тростянец сейчас восстает, как феникс из пепла — репортаж

Тростянец — один из шести украинских населенных пунктов, который будет комплексно восстанавливать государство. Россияне разрушили его почти до основания. По минимальным подсчетам, ущерб оценивается в 100 миллионов долларов.

Люди потеряли имущество, а предприятия переживают длинный простой. Работы будут координировать Мининфраструктуры и Агентство восстановления, однако сейчас там только собирают проекты, а город и область готовят все необходимые документы и базу для начала работ.

Привокзальная площадь Тростянца, без преувеличения, была одной из самых красивых в области. Здесь везде были маленькие магазинчики и кипела жизнь. С марта прошлого года, фактически, здесь все разбито. Сейчас работают всего два магазинчика.

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Мы как зашли, страшно, что творилось! Все было разрушено, ни крыши, ничего не было. И автографы они нам оставили, фашисты. Больше ничего не скажешь, — рассказывает продавщица Анна Толочко.

Но остальные заведения придется сносить. Не ясно, что делать с многоэтажкой напротив. Сейчас там один житель, ведь дом непригоден для проживания. И сам город с восстановлением точно не справится, говорит его руководитель, потому что в общей сложности повреждены полторы тысячи объектов.

Молодые архитекторы Ирина Зауличная из Ивано-Франковска и Анфиса Кайда из Бердянска разработали концепцию нового города. Узнай о ней больше — в сюжете.

Читать по теме Чтобы ни копейки не пошло налево! Теперь можно следить за восстановлением разрушенных домов в смартфоне Смотри репортаж об украинской платформе для отслеживания отстройки онлайн.

Напомним, ранее мы рассказывали о селе Петрушки, пережившем оккупацию россиян.

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