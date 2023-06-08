Стертый в пыль Тростянец сейчас восстает, как феникс из пепла — репортаж

Тростянец — один из шести украинских населенных пунктов, который будет комплексно восстанавливать государство. Россияне разрушили его почти до основания. По минимальным подсчетам, ущерб оценивается в 100 миллионов долларов.
Люди потеряли имущество, а предприятия переживают длинный простой. Работы будут координировать Мининфраструктуры и Агентство восстановления, однако сейчас там только собирают проекты, а город и область готовят все необходимые документы и базу для начала работ.
Привокзальная площадь Тростянца, без преувеличения, была одной из самых красивых в области. Здесь везде были маленькие магазинчики и кипела жизнь. С марта прошлого года, фактически, здесь все разбито. Сейчас работают всего два магазинчика.
Мы как зашли, страшно, что творилось! Все было разрушено, ни крыши, ничего не было. И автографы они нам оставили, фашисты. Больше ничего не скажешь, — рассказывает продавщица Анна Толочко.
Мы как зашли, страшно, что творилось! Все было разрушено, ни крыши, ничего не было. И автографы они нам оставили, фашисты. Больше ничего не скажешь, — рассказывает продавщица Анна Толочко.
Но остальные заведения придется сносить. Не ясно, что делать с многоэтажкой напротив. Сейчас там один житель, ведь дом непригоден для проживания. И сам город с восстановлением точно не справится, говорит его руководитель, потому что в общей сложности повреждены полторы тысячи объектов.
Молодые архитекторы Ирина Зауличная из Ивано-Франковска и Анфиса Кайда из Бердянска разработали концепцию нового города. Узнай о ней больше — в сюжете.
Напомним, ранее мы рассказывали о селе Петрушки, пережившем оккупацию россиян.
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