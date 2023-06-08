Украина

Стертый в пыль Тростянец сейчас восстает, как феникс из пепла — репортаж

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 08 июня 2023, 21:00

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