Війна в Україні

Саме під час саміту НАТО. Фонд Віктора Пінчука відкрив у Вільнюсі виставку Російські воєнні злочини

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 11 Липня 2023, 18:30
Виставка Російські воєнні злочини відкрилася у Вільнюсі
Фото: Facebook

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