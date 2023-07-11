Саме під час саміту НАТО. Фонд Віктора Пінчука відкрив у Вільнюсі виставку Російські воєнні злочини

Учора, 10 липня, до дня саміту НАТО у Вільнюсі відкрилася виставка Russian War Crimes / Російські воєнні злочини. Її організували Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом Президента України та Посольством України в Литві.

Читай детальніше про виставку Російські воєнні злочини, що відкрилася в Литві.

Виставка Російські воєнні злочини у Вільнюсі

— Проект демонструє фотографії, зроблені в різних куточках України від початку жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, — пишуть організатори.

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Відвідувачі зможуть побачити маленьку частину злочинів, що були скоєні росіянами. Вони зможуть стати свідками болю, втрат, катувань та жорстокості, яку коять росіяни щодо цивільних українців.

Спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен, засновник Фонду та PinchukArtCentre Віктор Пінчук, Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернулися зі вступним словом до учасників:

— Ми повинні зробити так, щоб після 500 днів війни вона не перетворилася просто на стрічку новин, за котрою можуть залишитися непоміченими людські страждання, — сказала Вікторія Чміліте-Нільсен.

Андрій Єрмак та Денис Шмигаль закликали союзників підтримати формулу миру президента України Володимира Зеленського.

А Віктор Пінчук зауважив, що НАТО потребує змін і поштовху, який переконає країни-члени прийняти дуже сміливе, мудре і щедре рішення — запросити Україну до Альянсу одразу після нашої перемоги.

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Нині Україна зареєструвала понад 113 тис. російських злочинів. А з початку повномасштабної війни росіянами було вбито понад 10 тис. цивільних. Особлива подяка Коаліції “Україна. 5 ранку” за надану інформацію про воєнні злочини.

Виставка Russian War Crimes символічно проходить у в’язниці Лукішкес 2.0 за адресою: Lukiškių skg. 6, Вільнюс.

Уперше виставку показали в колишньому російському домі в Давосі під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму у 2022 році, потім вона пройшла в Палаті Парламенту в Лондоні, в штаб-квартирі НАТО і Європейському парламенті в Брюсселі, а також в Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН.

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