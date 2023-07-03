Переживання та страждання українці показують через мистецтво: у Німеччині проходить благодійна виставка картин

Їхні роботи про жахи війни, а мета — аби про українців не забували в усьому світі. У Німеччині стартувала виставка особливо чуттєвих картин. Art Brave — це проект подружжя з України, який об’єднав вітчизняних художників заради благодійної мети.

Повна зала людей, яким не байдужа доля України. Так у німецькому місті Кель, що межує із французьким Стразбургом, відкривають виставку робіт українських митців. З’їжджаються і міські урядники, представники Ради Європи.

Анна збирає допомогу на ЗСУ у Німеччині. Чоловік залишився волонтерити в Україні. І ще під час чергового пошуку грошей на потрібну амуніцію вирішили організувати виставку. Її підтримало 14 митців.

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Своє бачення наслідків війни автори закарбували у фотографіях, художники зобразили в олійному живописі, у графіці, колажах та на сучасних плакатах.

Усі роботи можна придбати. Кошти подружжя скерує на автівки швидкої медичної допомоги для поранених захисників.

Люди ходять, дивляться, приводять своїх дітей. Приходять великими групами. Деякі плачуть, деякі говорять, що їм дуже складно уявити, дуже співчувають, підтримують, — розповідає співорганізаторка виставки Art Brave Анна Кухарук.

Адже на виставці — роботи митців, які і самі постраждали від війни. Особливо емоційні — художниць, які ледь вибралась із Маріуполя, Харкова, дехто з авторів втратив рідних і навіть отримав важке поранення. Найкраще про їхні переживання розкажуть — картини.

Німцям виставка настільки сподобалася, що її вже замовили кілька сусідніх міст. Тож автори проекту сподіваються — їхні роботи розкуплять, і дуже скоро швидкі допомоги помчать в Україну рятувати поранених.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Києві триває виставка Квіти війни.

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