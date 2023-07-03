Люди

Переживания и страдания украинцы показывают через искусство: в Германии проходит благотворительная выставка картин

Кристина Величанская 03 июля 2023, 08:00

Больше видео
0:09:58
Роман Трохимець
Это всегда кровавые бои. Интервью со снайпером 3-й штурмовой бригады о контрнаступлении и планах после победы
0:04:20
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Тайсон: історія про поранення та лікування
Был в шаге от смерти, но спасся и хочет продолжать службу! История несокрушимого бойца Тайсона
0:04:06
Як рятують людей у Красногорівці — важка праця волонтерів
От города осталось только название. Волонтеры под обстрелами спасают жителей Красногоровки
0:04:20
В яких умовах перебувають у полону українські захисники
Просто хочется домой и маминой еды. Воспоминания украинских защитников о страшных днях в российском плену
Смотреть больше

Последние видео
0:09:58
Роман Трохимець

Это всегда кровавые бои. Интервью со снайпером 3-й штурмовой бригады о контрнаступлении и планах после победы
0:03:13
Благодійна виставка у Німеччині
Переживания и страдания украинцы показывают через искусство: в Германии проходит благотворительная выставка картин
День військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом
Круглосуточно защищают морские рубежи! В Украине отмечают День Военно-Морских сил
0:02:57
Каністерапія
Собаки-терапевты помогают бойцам избавиться от психологических травм и улучшить эмоциональное состояние
0:03:18
Виставка Олега Тістола
Война стала вдохновением для украинского художника Олега Тистола. Выставка самых известных работ проходит сейчас в Киеве
0:09:54
акциз на пальне
Цены шокируют? Какие будут последствия возвращения акциза на горючее
Карта бойових дій в Україні
Оккупационные войска продолжают убивать друг друга: карта боевых действий в Украине 1 июля в режиме онлайн
0:04:11
Загроза епідемії на Херсонщині зростає — все, що відомо про ситуацію
Вымытые кладбища, мертвая рыба и инфекции. В Херсонской области растет угроза эпидемий
0:08:01
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини
Бои с профессиональной армией! Военный о ситуации на Таврическом направлении и трудностях продвижения
Як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС: що треба знати
Десятки спецавтомобилей, эвакуационные пункты и измерение радиации — как будет проходить эвакуация в случае взрыва на ЗАЭС
Больше видео
Роман Трохимець
Читать дальше
Это всегда кровавые бои. Интервью со снайпером 3-й штурмовой бригады о контрнаступлении и планах после победы
День військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом
Читать дальше
Круглосуточно защищают морские рубежи! В Украине отмечают День Военно-Морских сил

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь