Переживания и страдания украинцы показывают через искусство: в Германии проходит благотворительная выставка картин

Их работы об ужасах войны и их цель — чтобы об украинцах не забывали во всем мире. В Германии стартовала выставка особо чувственных картин. Art Brave — это проект супругов из Украины, объединивший отечественных художников ради благотворительной цели.

Полный зал людей, которым небезразлична судьба Украины. Так, в немецком городе Кель, который граничит с французским Страсбургом, открывают выставку работ украинских художников. Съезжаются и городские чиновники, представители Совета Европы.

Анна собирает помощь в ВСУ в Германии. Муж остался волонтерить в Украине. Во время очередного поиска денег на нужную амуницию решили организовать выставку. Ее поддержали 14 художников.

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Свое видение последствий войны авторы запечатлели в фотографиях, художники изобразили в масляной живописи, в графике, коллажах и на современных плакатах.

Все работы можно приобрести. Средства супруги направят на машины скорой медицинской помощи для раненых защитников.

Люди ходят, смотрят, приводят своих детей. Приходят большими группами. Некоторые плачут, некоторые говорят, что им очень сложно вообразить, очень сочувствуют, поддерживают, — рассказывает соорганизатор выставки Art Brave Анна Кухарук.

Ведь на выставке работы художников, которые и сами пострадали от войны. Особенно эмоциональные — художниц, едва выбравшихся из Мариуполя, Харькова, некоторые из авторов потеряли родных и даже получили тяжелое ранение. Лучше всего об их переживаниях расскажут — картины.

Немцам выставка настолько понравилась, что ее уже заказали несколько соседних городов. Авторы проекта надеются — их работы раскупят и очень скоро скорые помощи помчат в Украину спасать раненых.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Киеве откроется выставка Цветы войны.

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