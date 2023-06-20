Увидеть захватывающие фотоработы и помочь медикам: в Киеве откроется выставка Цветы войны

Фотография позволяет запечатлеть моменты, сохранить нашу историю. Сейчас многие фотографы снимают войну, чтобы мы не забыли ни дня, а будущие поколения видели нашу борьбу.

Фотография позволяет проникнуться моментом, один кадр может рассказать многое: от эмоций героя до ситуации вокруг. Мы расскажем о благотворительной выставке Цветы войны, на которой можно увидеть фотографии из Бахмутского направления. Ты не только сможешь посмотреть на фотографии, но и помочь нашим парамедикам на фронте.

Фото выставка Цветы войны

Движение VETERANKA при поддержке бизнес-пространства Peremoga организуют благотворительную выставку под названием Цветы войны. Она продлится с 22.06.2023 по 08.07.2023 по адресу ул. Ярославов Вал, 15, этаж 5.

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На выставке будут представлены особые фотоработы украинского репортажного фотографа Эдуарда Крыжановского. Он создал их с помощью Ukrainian Witness во время рабочей поездки на Бахмутское направление.

Посетители выставки смогут увидеть на кадрах работу украинских бойцов 43-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Тараса Трясило. Эти снимки вызывают ассоциации с той стороной войны, которая отражает нашу мощь, силу, рвение и красоту.

Наша борьба продолжается, мы должны об этом напоминать себе, объединяться и помогать войску, вдохновляясь его несокрушимостью и величием.

Сам Эдуард Крыжановский — украинский репортажный фотограф, он с 2014 года работал журналистом и фотокорреспондентом. Активно освещал события во время революции достоинства и фиксировал расстрелы на Майдане. С начала полномасштабного вторжения Эдуард присоединился к проекту Ukrainian Witness, где фиксирует и освещает военные действия и преступления РФ.

Работы Эдуарда представлены также на международных выставках и аукционах в США, Чехии, Великобритании, Новой Зеландии, Польше, Люксембурге. В Украине Эдуард — официальный фотограф при Министерстве иностранных дел.

Официальное открытие выставки Цветы войны состоится 22 июня в 18:30 в пространстве Peremoga. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Во время всего периода выставки все желающие могут приобрести открытки за донат, оригиналы фотографии в разных форматах и поддержать войско любой суммой.

Целью этой фотовыставки является большой сбор для парамедиков — участниц движения VETERANKA, спасающих жизнь на передовой.

Цель — собрать 1 млн грн на авто для эвакуации для парамедика Нацгвардии с позывным Окси, бус для руководительницы медицинской службы третьей отдельной штурмовой бригады Виктории Ковач “Авиценны” и 300 сертифицированных турникетов САТ.

Также в рамках выставки 30 июня состоится благотворительный Цветущий стендап с любимыми звездами юмора, а 7 июля — открытая запись подкаста Фронтовая поплава с журналистом Олегом Новиковым, как всегда, на актуальную тему сегодняшнего дня.

Если ты не сможешь приехать в Киев, чтобы сходить на выставку, не стоит расстраиваться, ведь в других городах Украины также есть интересные события. Ранее мы рассказывали, куда пойти во Львов в июне 2023 года.

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