Йога-день, концерты и пленочные фотографии: куда сходить во Львове в июне 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Лето уже постучалось в окошко украинцев. А это значит, что к нашей победе над врагом приобщаются и теплые, интересные и богатые событиями дни. Куда пойти и что увидеть во Львове — часто задаваемый вопрос не только среди гостей города, но и самих львовян.
Редакция Вікна-новини начинает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
Сегодня мы расскажем тебе об интересных и веселых событиях июня 2023 во Львове. Куда пойти во Львове и будут ли в этом месяце важны события — рассказываем в материале.
Во Львове можно пройти экскурсией подземельями под Оперным театром, посетить спектакль или насладится кофе.
Но Львов также богат и необычными событиями. Обо всем этом поговорим дальше.
Pexels
Регистрация проходит по телефону: 096 000 8430.
Регистрация проходит по телефону: 096 000 8430.
А вот куда пойти в июне в Киеве, мы писали в нашем другом дайджесте культурных новостей. Читай и приглашай друзей на веселый отдых!
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