Йога-день, концерты и пленочные фотографии: куда сходить во Львове в июне 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Лето уже постучалось в окошко украинцев. А это значит, что к нашей победе над врагом приобщаются и теплые, интересные и богатые событиями дни. Куда пойти и что увидеть во Львове — часто задаваемый вопрос не только среди гостей города, но и самих львовян.

Редакция Вікна-новини начинает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Сегодня мы расскажем тебе об интересных и веселых событиях июня 2023 во Львове. Куда пойти во Львове и будут ли в этом месяце важны события — рассказываем в материале.

События Львова в июне 2023

Во Львове можно пройти экскурсией подземельями под Оперным театром, посетить спектакль или насладится кофе.

Но Львов также богат и необычными событиями. Обо всем этом поговорим дальше.

Спектакли во Львове: афиша на июнь

Спектакль Імперія Янголів — Дворец железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича, 54/56, 9 июня, 19:00. Цена: от 240 до 650 грн.

— Дворец железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича, 54/56, 9 июня, 19:00. Цена: от 240 до 650 грн. Спектакль Агора — Малая сцена Театра Леси Украинки, вход со дворика, ул. Защитников Украины, 2 и 3 июня в 18.00. Цена: от 290 до 310 грн.

— Малая сцена Театра Леси Украинки, вход со дворика, ул. Защитников Украины, 2 и 3 июня в 18.00. Цена: от 290 до 310 грн. Спектакль Гуцулка Ксеня — Львовская национальная опера, 6 июня в 18:30. Цена: от 390 до 1490 грн.

Концерты во Львове в июне 2023

Концерт Jerry Heil — Malevich Concert Arena, просп. Черновола, 2, 2 июня в 19.00. Цена: от 550 до 1150 грн.

— Malevich Concert Arena, просп. Черновола, 2, 2 июня в 19.00. Цена: от 550 до 1150 грн. Концерт солистов оперы Дрездена — Львовская национальная филармония, ул. Скорыка, 7, 2 июня в 17:00. Цена: от 150 до 400 грн.

— Львовская национальная филармония, ул. Скорыка, 7, 2 июня в 17:00. Цена: от 150 до 400 грн. Концерт thekomakoma — Malevich Concert Arena, просп. Черновола, 2, 16 июня в 19.00. Цена: от 590 до 1290 грн.

— Malevich Concert Arena, просп. Черновола, 2, 16 июня в 19.00. Цена: от 590 до 1290 грн. Фестиваль Ukrainian Song Project 2023 — FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 17 июня в 17.00. Цена: от 490 до 2000 грн.

— FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 17 июня в 17.00. Цена: от 490 до 2000 грн. Концерт памяти Ивасюка — Митрополичьи сады, 4 июня в 19:00. Цена: 290 грн.

— Митрополичьи сады, 4 июня в 19:00. Цена: 290 грн. Фестиваль украинской кухни, музыки и брендов Доброфест — ул. Городоцкая, 81а (У цирка), 10 июня в 14:00. Цена: вход свободный.

Выставки и искусство: что посмотреть во Львове

Выставка Пленочные фотографии — Дикий Дом (1-й и 3-й этаж), ул. Староеврейская, 22, до 17 июня с 13:00 — 22:00. Цена: вход свободный.

— Дикий Дом (1-й и 3-й этаж), ул. Староеврейская, 22, до 17 июня с 13:00 — 22:00. Цена: вход свободный. Выставка фотографий Еуе contact . Погляд у спектрі — Львовский муниципальный художественный центр, ул. Стефаника, 11 (код на воротах 27), с 15 мая по 15 июня, 10:00 — 21:00. Цена: вход свободный.

. — Львовский муниципальный художественный центр, ул. Стефаника, 11 (код на воротах 27), с 15 мая по 15 июня, 10:00 — 21:00. Цена: вход свободный. Выставка Відкриті фонди: територія терору — просп. Черновола, 45г, с 20 мая по 22 августа. Цена: на сайте не указана.

— просп. Черновола, 45г, с 20 мая по 22 августа. Цена: на сайте не указана. Выставка Зранку було дуже холодно і світило яскраве сонце — Lviv Art Center, ул. Стефаника, 11/код на воротах 27, с 18 мая по 18 июня. Цена: вход свободный.

— Lviv Art Center, ул. Стефаника, 11/код на воротах 27, с 18 мая по 18 июня. Цена: вход свободный. Выставка Сюжети — Арт-центр Павла Гудимова Я Галерея. Львов, ул. Шота Руставели, 8, с 1 по 5 июня. Цена: 50 грн.

— Арт-центр Павла Гудимова Я Галерея. Львов, ул. Шота Руставели, 8, с 1 по 5 июня. Цена: 50 грн. Выставка Марты Сырко Circles — Галерея-рамарня Цмок, ул. Костя Левицкого, 60, с 20 мая по 1 июля. Цена: вход свободный.

Другие интересные события июня во Львове

Йога-день — парк Ореховая роща, 3 июня с 10:00 до 17:00. Хатха йога в 10 утра — 150 грн; Стояние на досках в 11:30 — донат; Чайная церемония в 12:30 и 15:00 — 100 грн; Цигун в 13:30 — 150 грн; Арт-терапия в 16:00 — 150 грн.

Регистрация проходит по телефону: 096 000 8430.

Развлекательно-терапевтическое шоу Психотерапія. Проблєм нема! — Довгі Бурхливі Оплески, ул. Сечевых Стрельцов, 3 (Крива Липа), 2 июня сбор в 19:30, начало в 20:00. Цена: донат. Бронь столиков по телефону: 0731211010.

А вот куда пойти в июне в Киеве, мы писали в нашем другом дайджесте культурных новостей. Читай и приглашай друзей на веселый отдых!

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