Йога-день, концерти та плівкові фотографії: куди сходити у Львові у червні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Літо вже постукало у віконце українців. А це означає, що до нашої перемоги над ворогом долучаються й теплі, цікаві та багаті на події дні. Куди піти та що побачити у Львові — поширене питання не лише серед гостей міста, а й самих львів’ян.
Редакція Вікна-новини розпочинає цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Сьогодні ми розповімо тобі про цікаві та веселі події червня 2023 року у Львові. Куди піти у Львові та чи будуть цього місяця важливі події — розповідаємо у матеріалі.
У Львові можна пройти екскурсією по підземеллях під Оперним театром, завітати на виставу чи посмакувати кавою.
Але Львів також багатий і на незвичні події. Про все це поговоримо далі.
Pexels
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Реєстрація триває за телефоном: 096 000 8430.
А ось куди піти цього червня у Києві, ми писали в нашому іншому дайджесті культурних новин. Читай та запрошуй друзів на веселий відпочинок!
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