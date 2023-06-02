Йога-день, концерти та плівкові фотографії: куди сходити у Львові у червні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Літо вже постукало у віконце українців. А це означає, що до нашої перемоги над ворогом долучаються й теплі, цікаві та багаті на події дні. Куди піти та що побачити у Львові — поширене питання не лише серед гостей міста, а й самих львів’ян.

Редакція Вікна-новини розпочинає цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Сьогодні ми розповімо тобі про цікаві та веселі події червня 2023 року у Львові. Куди піти у Львові та чи будуть цього місяця важливі події — розповідаємо у матеріалі.

Події Львова у червні 2023

У Львові можна пройти екскурсією по підземеллях під Оперним театром, завітати на виставу чи посмакувати кавою.

Але Львів також багатий і на незвичні події. Про все це поговоримо далі.

Вистави у Львові: афіша на червень

Вистава Імперія Янголів — Палац залізничників Рокс, вул. Федьковича, 54/56, 9 червня, 19:00. Ціна: від 240 до 650 грн.

— Палац залізничників Рокс, вул. Федьковича, 54/56, 9 червня, 19:00. Ціна: від 240 до 650 грн. Вистава Аґора — Мала сцена Театру Лесі Українки, вхід з дворика, вул. Захисників України, 2 та 3 червня о 18:00. Ціна: від 290 до 310 грн.

— Мала сцена Театру Лесі Українки, вхід з дворика, вул. Захисників України, 2 та 3 червня о 18:00. Ціна: від 290 до 310 грн. Вистава Гуцулка Ксеня — Львівська національна опера, 6 червня о 18:30. Ціна: від 390 до 1490 грн.

Концерти у Львові у червні 2023

Концерт Jerry Heil — Malevich Concert Arena, просп. Чорновола, 2, 2 червня о 19:00. Ціна: від 550 до 1150 грн.

— Malevich Concert Arena, просп. Чорновола, 2, 2 червня о 19:00. Ціна: від 550 до 1150 грн. Концерт солістів опери Дрездена — Львівська національна філармонія, вул. Скорика, 7, 2 червня о 17:00. Ціна: від 150 до 400 грн.

— Львівська національна філармонія, вул. Скорика, 7, 2 червня о 17:00. Ціна: від 150 до 400 грн. Концерт thekomakoma — Malevich Concert Arena, просп. Чорновола, 2, 16 червня о 19:00. Ціна: від 590 до 1290 грн.

— Malevich Concert Arena, просп. Чорновола, 2, 16 червня о 19:00. Ціна: від 590 до 1290 грн. Фестиваль Ukrainian Song Project 2023 — FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 17 червня о 17:00. Ціна: від 490 до 2000 грн.

— FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 17 червня о 17:00. Ціна: від 490 до 2000 грн. Концерт пам’яті Івасюка — Митрополичі сади, 4 червня о 19:00. Ціна: 290 грн.

— Митрополичі сади, 4 червня о 19:00. Ціна: 290 грн. Фестиваль української кухні, музики та брендів Доброфест — вул. Городоцька, 81а (Біля цирку), 10 червня о 14:00. Ціна: вхід вільний.

Виставки та мистецтво: що подивитися у Львові

Виставка Плівкові фотографії — Дикий Дім (1-й та 3-й поверх), вул. Староєврейська, 22, до 17 червня з 13:00 — 22:00. Ціна: вхід вільний.

— Дикий Дім (1-й та 3-й поверх), вул. Староєврейська, 22, до 17 червня з 13:00 — 22:00. Ціна: вхід вільний. Виставка фотознімків Еуе contact. Погляд у спектрі — Львівський муніципальний мистецький центр, вул. Стефаника, 11 (код на брамі 27), з 15 травня по 15 червня, 10:00 – 21:00. Ціна: вхід вільний.

— Львівський муніципальний мистецький центр, вул. Стефаника, 11 (код на брамі 27), з 15 травня по 15 червня, 10:00 – 21:00. Ціна: вхід вільний. Виставка Відкриті фонди: територія терору — просп. Чорновола, 45г, з 20 травня по 22 серпня. Ціна: на сайті не вказана.

— просп. Чорновола, 45г, з 20 травня по 22 серпня. Ціна: на сайті не вказана. Виставка Зранку було дуже холодно і світило яскраве сонце — Lviv Art Center, вул. Стефаника, 11/код на брамі 27, з 18 травня до 18 червня. Ціна: вхід вільний.

— Lviv Art Center, вул. Стефаника, 11/код на брамі 27, з 18 травня до 18 червня. Ціна: вхід вільний. Виставка Сюжети — Арт-центр Павла Гудімова Я Галерея. Львів, вул. Шота Руставелі, 8, з 1 по 5 червня. Ціна: 50 грн.

— Арт-центр Павла Гудімова Я Галерея. Львів, вул. Шота Руставелі, 8, з 1 по 5 червня. Ціна: 50 грн. Виставка Марти Сирко Circles — Галерея-рамарня Цмок, вул. Костя Левицького, 60, з 20 травня по 1 липня. Ціна: вхід вільний.

Інші цікаві події червня у Львові

Йога-день — парк Горіховий гай, 3 червня з 10:00 до 17:00. Хатха йога о 10 ранку — 150 грн; Стояння на дошках об 11:30 — донат; Чайна церемонія о 12:30 та 15:00 — 100 грн; Цигун о 13:30 — 150 грн; Арт-терапія о 16:00 — 150 грн.

Реєстрація триває за телефоном: 096 000 8430.

Розважально-терапевтичне шоу Психотерапія. Проблєм нема! — Довгі Бурхливі Оплески, вул. Січових Стрільців, 3 (Крива Липа), 2 червня збір о 19:30, початок о 20:00. Ціна: донат. Бронь столиків за телефоном: 073 121 1010.

А ось куди піти цього червня у Києві, ми писали в нашому іншому дайджесті культурних новин. Читай та запрошуй друзів на веселий відпочинок!

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