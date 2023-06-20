Побачити захопливі фотороботи та допомогти медикиням: у Києві відкриється виставка Квіти війни

Фотографія дозволяє закарбувати моменти, зберегти нашу історію. Зараз багато фотографів знімають війну, щоб ми не забули жодного дня, а майбутні покоління бачили нашу боротьбу.

Фотографія дозволяє пройнятися моментом, один кадр може розповісти багато: від емоцій героя до ситуації навколо. Ми розповімо про благодійну виставку Квіти війни, на якій можна побачити світлини з Бахмутського напрямку. Ти не лише зможеш подивитися на фото, а й допомогти нашим парамедикиням на фронті.

Фото виставка Квіти війни

Рух VETERANKA за підтримки бізнес-простору Peremoga організовують благодійну виставку під назвою Квіти війни. Вона триватиме з 22.06.2023 по 08.07.2023 за адресою вул. Ярославів Вал, 15, поверх 5.

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На виставці будуть представленні особливі фотороботи українського репортажного фотографа Едуарда Крижанівського. Він створив їх за допомогою Ukrainian Witness під час робочої поїздки на Бахмутський напрямок.

Відвідувачі виставки зможуть побачити на кадрах роботу українських бійців 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила. Ці знімки викликають асоціації з тією стороною війни, яка відображає нашу міць, силу, завзяття та красу.

Наша боротьба триває, ми маємо про це нагадувати собі, об’єднуватись і допомагати війську, надихаючись його незламністю та величчю.

Сам Едуард Крижанівський — український репортажний фотограф, він з 2014 року працював журналістом та фотокореспондентом. Активно висвітлював події під час Революції гідності та фіксував розстріли на Майдані. З початку повномасштабного вторгнення Едуард долучився до проекту Ukrainian Witness, де фіксує та висвітлює військові дії та злочини РФ.

Роботи Едуарда також представлені на міжнародних виставках та аукціонах у США, Чехії, Великобританії, Новій Зеландії, Польщі, Люксембурзі. В Україні Едуард — офіційний фотограф при Міністерстві закордонних справ.

Офіційне відкриття виставки Квіти війни відбудеться 22 червня о 18:30 у просторі Peremoga. Вхід безплатний за попередньою реєстрацією.

Під час усього періоду виставки всі охочі матимуть змогу придбати листівки за донат, оригінали фотографії в різних форматах та підтримати військо будь-якою сумою.

Метою цієї фотовиставки є великий збір для парамедикинь — учасниць руху VETERANKA, які рятують життя на передовій.

Ціль — зібрати 1 млн грн на авто для евакуації для парамедикині Нацгвардії на псевдо Оксі, бус для очільниці медичної служби третьої окремої штурмової бригади Вікторії Ковач “Авіценни” та 300 сертифікованих турнікетів САТ.

Також у рамках виставки 30 червня відбудеться благодійний Квітучий стендап з улюбленими зірками гумору, а 7 липня — відкритий запис подкасту Фронтова поплава з журналістом Олегом Новіковим, як завжди, на актуальну тему сьогодення.

Якщо ти не зможеш приїхати до Києва, щоб сходити на виставку, не варто засмучуватися, адже в інших містах України також є цікаві події. Раніше ми розповідали, куди піти у Львів у червні 2023.

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