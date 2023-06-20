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Побачити захопливі фотороботи та допомогти медикиням: у Києві відкриється виставка Квіти війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Червня 2023, 10:00
Фотовиставка Квіти війни в Києві
Фото: Instagram, Unsplash

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