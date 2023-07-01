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Війна стала натхненням для українського митця Олега Тістола. Виставка його найвідоміших робіт проходить зараз у Києві

Єгор Ромахло 01 Липня 2023, 16:00

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Виставка Олега Тістола

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