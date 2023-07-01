Війна стала натхненням для українського митця Олега Тістола. Виставка його найвідоміших робіт проходить зараз у Києві

Два мистецькі проекти, які об’єдналися в одну оригінальну експозицію. У столиці в стінах арт-галереї Лавра відкрилася виставка робіт відомого українського художника Олега Тістола.

Митець представив два своїх проєкти, Тіні та Ай-Петрі. Якщо перший був створений ще до повномасштабної війни, то другий став справжнім порятунком та терапією для Олега під час російської агресії.

Крім того, на виставці ще й презентували книгу мистецтвознавиці Олесі Авраменко, в якій вона проаналізувала творчий шлях Олега Тістола.

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Два проекти, які розмежували життя митця на “до” і “після”, презентували у столичній галереї Лавра як одну експозицію з двох частин.

Перша її частина — проект під назвою Тіні. Це серія портретів київської інтелігенції, створених за допомогою яскравого світлового променя, що окреслював чіткі образи персонажів на полотні.

Спіймав цей момент, коли оці магічні тіні. Вони документальні набагато точніше, ніж фото. Фото — це як бачить камера, — розповідає митець.

Масштабна війна спричинила в Олега Тістола творчу кризу. Рятівною ідеєю стала низка композицій із зображенням однієї з найвідоміших та знакових гір Криму — Ай-Петрі. Подібних полотен у колекції автора є вже до 300, але кожна має оригінальні риси.

Виставка робіт Олега Тістола у стінах галереї Лавра триватиме місяць. Вхід — вільний.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як росіяни привласнювали собі українських художників.

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