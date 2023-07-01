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Война стала вдохновением для украинского художника Олега Тистола. Выставка самых известных работ проходит сейчас в Киеве

Егор Ромахло 01 июля 2023, 16:00

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Виставка Олега Тістола

Война стала вдохновением для украинского художника Олега Тистола. Выставка самых известных работ проходит сейчас в Киеве
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