Война стала вдохновением для украинского художника Олега Тистола. Выставка самых известных работ проходит сейчас в Киеве

Два художественных проекта, объединившихся в одну оригинальную экспозицию. В столице в стенах арт-галереи Лавра открылась выставка работ известного украинского художника Олега Тистола.

Художник представил два своих проекта, Тени и Ай-Петри. Если первый был создан еще до полномасштабной войны, то второй стал настоящим спасением и терапией для Олега во время российской агрессии.

Кроме того, на выставке также презентовали книгу искусствоведа Олеси Авраменко, в которой она проанализировала творческий путь Олега Тистола.

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Два проекта, которые разграничили жизнь художника на “до” и “после”, презентовали в столичной галерее Лавра как одну экспозицию из двух частей.

Первая ее часть — проект под названием Тени. Это серия портретов киевской интеллигенции, созданных с помощью яркого светового луча, очерчивающего четкие образы персонажей на холсте.

Поймал этот момент, когда тени будто волшебные. Они документальны гораздо точнее, чем фото. Фото — это как видит камера, — рассказывает художник Олег Тистол.

Масштабная война повлекла за собой творческий кризис художника. Спасительной идеей стал ряд композиций с изображением одной из самых известных и знаковых гор Крыма — Ай-Петри. Подобных полотен в коллекции автора уже до 300, но каждая имеет оригинальные черты.

Выставка работ Олега Тистола в стенах галереи Лавра продлится месяц. Вход – свободный.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как россияне присваивали себе украинских художников.

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