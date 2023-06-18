Сквозь огонь войны. Как россияне присваивали себе наших художников — трансформация и будущее украинского искусства

Российско-украинская война не оставила в стороне ни одну сферу: политическую, экономическую, информационную и тому подобное. И сегодня мы хотим осветить одну из важных сейчас тем для украинцев: искусство во время войны. В этом разборе ты узнаешь о следующем:

дерусификация искусства: как культурный мир реагирует на войну в Украине;

что происходит с искусством в Украине во время войны;

каким будет украинское искусство после войны.

Дерусификация искусства: как культурный мир реагирует на войну в Украине

Стеделек-музей

Весной 2023 года общественный резонанс вызвала новость о том, что Казимира Малевича теперь будут обозначать как украинского художника в Стеделек-музее, который находится в Амстердаме. Этот музей насчитывает наибольшее количество работ Малевича за пределами РФ.

Об этом сообщили журналисты издания The Art Newspaper.

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Тогда в Стеделек-музей обратился корреспондент BBC и получил разъяснение, что собственно изменилось в их подходе к описанию Малевича.

Там рассказали, что музей с середины 2022 года рассказывает о Казимире Малевиче как художнике, который родился в Киеве, в период, когда город был частью Российской империи, и имел родителей польского происхождения. Кроме того, там добавляют, когда это необходимо, что художник работал в Киеве, Москве, Ленинграде и Витебске.

В автобиографии Малевич писал, что хоть он и провел большую часть своей жизни в России, и несмотря на это, называл себя украинцем.

Музей искусства Метрополитен

Метрополитен — это один из самых посещаемых музеев Нью-Йорка. В этом году там также изменили подписи трем художникам, а именно Илье Репину, Ивану Айвазовскому, Архипу Куинджи. Ранее они также считались русскими художниками. Теперь в музее рядом с работами этих авторов указано, что их нарисовал украинский художник.

На самом деле Репин и Айвазовский, которых россияне всегда считали “своими” художниками — украинцы. Илья Репин, автор таких известных картин Запорожцы пишут письмо турецкому султану, Казаки на Черном море и Иван Грозный убивает своего сына, родился в городе Чугуев, принадлежавшем к Харьковской губернии.

Иван Айвазовский, автор известных картин Девятый Вал, Девятиэтажный корабль, Пожар в Москве, тоже имеет украинское происхождение. Его родители переехали из Армении в Галичину, где и жили часть своей жизни. А потом, в 1812 году, семья переселилась в Крым в Феодосию, где и родился будущий художник.

Также художник периода Реализма Архип Куинджи, которого россияне считали своим, родился в Украине в городе Мариуполь. До большой войны в городе был музей с работами этого художника, но больше его не существует. 21 марта 2022 года прямым попаданием его уничтожила российская авиабомба.

Но не художниками едиными. В музее Метрополитен изменили название картины Русские танцовщицы французского художника Дега. Сейчас картина стала называться Танцовщицы в украинской одежде.

Собственно этих изменений в течение долгого времени и добивались украинские художники, представители музеев и дипломаты.

Например, историк искусства Оксана Семеник в комментарии для BBC рассказала, что она буквально забрасывала Нью-Йоркский музей письмами, в которых указывала на национальную принадлежность художников.

И добавила, что о возвращении украинской национальности этим художникам говорили уже давно, но только полномасштабная война привлекла иностранное внимание к украинской культуре.

Что происходит с искусством в Украине во время войны

Россияне веками уничтожали и присваивали себе украинскую культуру. Они делали все, чтобы в мире не осталось ничего украинского: на украинском языке запрещали печатать книги и преподавать, сжигали книги, напечатанные на украинском, запрещали переводить книги на украинский и еще много всего.

Но украинцы достойно устояли тогда и продолжают это делать и по сей день. Поэтому предлагаем тебе познакомиться с современными художниками, которые даже несмотря на войну продвигают культуру нашей страны. Подробнее о них рассказали журналисты издания Zaxid.net.

Сейчас невозможно рисовать что-то другое

Художник Дмитрий Вовк родом из Мариуполя. Там он в течение восьми лет расписывал муралами школы, садики, больницы, кафе. Но после 24 февраля мужчина вынужден был покинуть родной город и переехать во Львов, где он нарисовал 30-метровый мурал, который находится возле центра поддержки переселенцев Я — Мариуполь.

Таким образом Дмитрий хотел привлечь внимание к переселенцам и пленным, а также к истории обороны Мариуполя и Азовстали. Художник рассказывает, что сейчас невозможно рисовать что-то другое, и хочешь ты того или нет, рисуешь то, что чувствуешь.

Дизайн — это инструмент сохранения нашей культуры

Еще одно течение, которое с началом войны начало развиваться с новой силой — иллюстрация и графический дизайн. Как рассказывает проректор Львовской академии искусств и графический дизайнер Петр Нагорный, дизайн — это инструмент сохранения нашей культуры, однако не наследия, а настоящего.

Петр Нагорный говорит, что культура визуальной коммуникации, протеста, самоутверждения, и информационного поля является важным аспектом современной жизни. Эта культура проявляется в различных формах, от дизайна упаковки до плакатов, мемов, иллюстраций, уличного искусства и граффити.

Все эти проявления современной активной культуры играют значительную роль. Они отражают основу, на которой формируется наша современная идентичность, — отмечает Нагорный.

Иконопись — еще один смелый шаг в искусстве во время войны

Война влияет даже на самые традиционные формы живописи, такие как иконопись, где образы украинок превращаются в религиозные сюжеты с военными атрибутами, которые дополнительно изображают возле святых персонажей.

Этот новаторский подход к классическому жанру вызывает дискуссии относительно уместности военных элементов в священном контексте. Однако профессор Львовской академии искусств Роман Яцив считает, что такие смелые шаги в искусстве оправданы.

Яцив утверждает, что пришло время находить свои способы отображения этой драматичной темы, и даже в случаях, когда это может казаться бестактно — это оправдано в контексте художественных практик.

И добавляет, что можно говорить о мере действенности определенной концепции (не всегда уместно, иногда слишком нарочито). Но понятие канона уже давно имеет разные измерения для трактовки.

Меняются и народные традиции и фольклор

Трансформации затрагивают даже народные традиции, которые передаются на протяжении веков через фольклор. В рождественских шопках и вертепах появляются новые персонажи — военные, волонтеры, жители оккупированных территорий, которые дополняют традиционные библейские сюжеты. Меняются колядки и пишутся новые сценарии для вертепов.

Например, любительский арт-вертеп АвантюрА уже четвертый год адаптирует рождественские сюжеты, внося изменения в сценарии, соответствующие духу времени и актуальным событиям. В этом году они приобщили к выступлениям военных, которые находятся в отпуске или на реабилитации. Вертеп также гастролирует в воинские части ВСУ и госпитали.

Каким будет украинское искусство после войны

Дерусификация и радикализация станут ключевыми мотивами дальнейшего развития украинской культуры. Это тенденция, которая получила начало во время событий 2013-2014 годов. Война оторвала Украину от России и выступила катализатором отхода от российского культурного наследия, которое было в нашем пространстве на протяжении многих лет.

В течение трех десятилетий независимости Украины наблюдалось столкновение двух культур. Однако после нашей победы процесс дерусификации будет происходить естественно.

Специалист по истории Вячеслав Черный рассказал в комментарии изданию Elle, что дерусификация — это не просто процесс отказа от русской культуры. Это завершение этапа постколониального синдрома и превращения народа в нацию.

Культура в поствоенный период будет представлять яркое многообразие жанров и направлений, и уже сейчас есть все предпосылки для этого.

Полностью отказаться от влияния российской культуры мы не сможем, но этого и не стоит пытаться сделать. Зато важно уменьшить ее негативное влияние, которое способствовало формированию комплекса неполноценности (меншовартості), воспитывало нас как малороссов и использовало наш общий исторический опыт для дальнейшего осуществления имперской политики.

Ранее мы рассказывали, почему русская культура не великая и не выдающаяся.

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