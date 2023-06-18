Сквозь огонь войны. Как россияне присваивали себе наших художников — трансформация и будущее украинского искусства

Российско-украинская война не оставила в стороне ни одну сферу: политическую, экономическую, информационную и тому подобное. И сегодня мы хотим осветить одну из важных сейчас тем для украинцев: искусство во время войны. В этом разборе ты узнаешь о следующем:
Весной 2023 года общественный резонанс вызвала новость о том, что Казимира Малевича теперь будут обозначать как украинского художника в Стеделек-музее, который находится в Амстердаме. Этот музей насчитывает наибольшее количество работ Малевича за пределами РФ.
Об этом сообщили журналисты издания The Art Newspaper.
Тогда в Стеделек-музей обратился корреспондент BBC и получил разъяснение, что собственно изменилось в их подходе к описанию Малевича.
Там рассказали, что музей с середины 2022 года рассказывает о Казимире Малевиче как художнике, который родился в Киеве, в период, когда город был частью Российской империи, и имел родителей польского происхождения. Кроме того, там добавляют, когда это необходимо, что художник работал в Киеве, Москве, Ленинграде и Витебске.
В автобиографии Малевич писал, что хоть он и провел большую часть своей жизни в России, и несмотря на это, называл себя украинцем.
Метрополитен — это один из самых посещаемых музеев Нью-Йорка. В этом году там также изменили подписи трем художникам, а именно Илье Репину, Ивану Айвазовскому, Архипу Куинджи. Ранее они также считались русскими художниками. Теперь в музее рядом с работами этих авторов указано, что их нарисовал украинский художник.
На самом деле Репин и Айвазовский, которых россияне всегда считали “своими” художниками — украинцы. Илья Репин, автор таких известных картин Запорожцы пишут письмо турецкому султану, Казаки на Черном море и Иван Грозный убивает своего сына, родился в городе Чугуев, принадлежавшем к Харьковской губернии.
Иван Айвазовский, автор известных картин Девятый Вал, Девятиэтажный корабль, Пожар в Москве, тоже имеет украинское происхождение. Его родители переехали из Армении в Галичину, где и жили часть своей жизни. А потом, в 1812 году, семья переселилась в Крым в Феодосию, где и родился будущий художник.
Также художник периода Реализма Архип Куинджи, которого россияне считали своим, родился в Украине в городе Мариуполь. До большой войны в городе был музей с работами этого художника, но больше его не существует. 21 марта 2022 года прямым попаданием его уничтожила российская авиабомба.
Но не художниками едиными. В музее Метрополитен изменили название картины Русские танцовщицы французского художника Дега. Сейчас картина стала называться Танцовщицы в украинской одежде.
Собственно этих изменений в течение долгого времени и добивались украинские художники, представители музеев и дипломаты.
Например, историк искусства Оксана Семеник в комментарии для BBC рассказала, что она буквально забрасывала Нью-Йоркский музей письмами, в которых указывала на национальную принадлежность художников.
И добавила, что о возвращении украинской национальности этим художникам говорили уже давно, но только полномасштабная война привлекла иностранное внимание к украинской культуре.
Россияне веками уничтожали и присваивали себе украинскую культуру. Они делали все, чтобы в мире не осталось ничего украинского: на украинском языке запрещали печатать книги и преподавать, сжигали книги, напечатанные на украинском, запрещали переводить книги на украинский и еще много всего.
Но украинцы достойно устояли тогда и продолжают это делать и по сей день. Поэтому предлагаем тебе познакомиться с современными художниками, которые даже несмотря на войну продвигают культуру нашей страны. Подробнее о них рассказали журналисты издания Zaxid.net.
Художник Дмитрий Вовк родом из Мариуполя. Там он в течение восьми лет расписывал муралами школы, садики, больницы, кафе. Но после 24 февраля мужчина вынужден был покинуть родной город и переехать во Львов, где он нарисовал 30-метровый мурал, который находится возле центра поддержки переселенцев Я — Мариуполь.
Фото: Суспільне Львів
Таким образом Дмитрий хотел привлечь внимание к переселенцам и пленным, а также к истории обороны Мариуполя и Азовстали. Художник рассказывает, что сейчас невозможно рисовать что-то другое, и хочешь ты того или нет, рисуешь то, что чувствуешь.
Еще одно течение, которое с началом войны начало развиваться с новой силой — иллюстрация и графический дизайн. Как рассказывает проректор Львовской академии искусств и графический дизайнер Петр Нагорный, дизайн — это инструмент сохранения нашей культуры, однако не наследия, а настоящего.
Петр Нагорный говорит, что культура визуальной коммуникации, протеста, самоутверждения, и информационного поля является важным аспектом современной жизни. Эта культура проявляется в различных формах, от дизайна упаковки до плакатов, мемов, иллюстраций, уличного искусства и граффити.
Все эти проявления современной активной культуры играют значительную роль. Они отражают основу, на которой формируется наша современная идентичность, — отмечает Нагорный.
Война влияет даже на самые традиционные формы живописи, такие как иконопись, где образы украинок превращаются в религиозные сюжеты с военными атрибутами, которые дополнительно изображают возле святых персонажей.
Этот новаторский подход к классическому жанру вызывает дискуссии относительно уместности военных элементов в священном контексте. Однако профессор Львовской академии искусств Роман Яцив считает, что такие смелые шаги в искусстве оправданы.
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Допис, поширений Christian Borys (@christianandrewborys)
Яцив утверждает, что пришло время находить свои способы отображения этой драматичной темы, и даже в случаях, когда это может казаться бестактно — это оправдано в контексте художественных практик.
И добавляет, что можно говорить о мере действенности определенной концепции (не всегда уместно, иногда слишком нарочито). Но понятие канона уже давно имеет разные измерения для трактовки.
Трансформации затрагивают даже народные традиции, которые передаются на протяжении веков через фольклор. В рождественских шопках и вертепах появляются новые персонажи — военные, волонтеры, жители оккупированных территорий, которые дополняют традиционные библейские сюжеты. Меняются колядки и пишутся новые сценарии для вертепов.
Например, любительский арт-вертеп АвантюрА уже четвертый год адаптирует рождественские сюжеты, внося изменения в сценарии, соответствующие духу времени и актуальным событиям. В этом году они приобщили к выступлениям военных, которые находятся в отпуске или на реабилитации. Вертеп также гастролирует в воинские части ВСУ и госпитали.
Дерусификация и радикализация станут ключевыми мотивами дальнейшего развития украинской культуры. Это тенденция, которая получила начало во время событий 2013-2014 годов. Война оторвала Украину от России и выступила катализатором отхода от российского культурного наследия, которое было в нашем пространстве на протяжении многих лет.
В течение трех десятилетий независимости Украины наблюдалось столкновение двух культур. Однако после нашей победы процесс дерусификации будет происходить естественно.
Специалист по истории Вячеслав Черный рассказал в комментарии изданию Elle, что дерусификация — это не просто процесс отказа от русской культуры. Это завершение этапа постколониального синдрома и превращения народа в нацию.
Культура в поствоенный период будет представлять яркое многообразие жанров и направлений, и уже сейчас есть все предпосылки для этого.
Полностью отказаться от влияния российской культуры мы не сможем, но этого и не стоит пытаться сделать. Зато важно уменьшить ее негативное влияние, которое способствовало формированию комплекса неполноценности (меншовартості), воспитывало нас как малороссов и использовало наш общий исторический опыт для дальнейшего осуществления имперской политики.
Ранее мы рассказывали, почему русская культура не великая и не выдающаяся.
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