Путешествия и вдохновение

Сквозь огонь войны. Как россияне присваивали себе наших художников — трансформация и будущее украинского искусства

Диана Просяник, редактор сайта 18 июня 2023, 16:00
Мистецтво під час війни
Фото: Pexels

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