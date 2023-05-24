Не великая и не выдающаяся. Какая на самом деле российская литература и что почитать вместо нее

Ты когда-то задумывался(-лась), что знаешь больше российских авторов, чем польских, чешских, болгарских? Россия всегда пыталась отождествить славянское с российским, поэтому часто навязывала нам свое, совсем не выдающееся и примитивное. Читай в материале, почему российская культура не великая и выдающаяся.

Почему российская культура не великая и не выдающаяся

Литературный критик Богдана Романцова рассказала Яне Брензей о том, почему российскую культуру в мире считают одной из самых выдающихся и почему это суждение ошибочно.

За границей славистика в университетах стала почему русистикой. Изучают не разнообразие славянской культуры, а творчество россиян. На это повлияли длительная идеология и много денег, вложенных в нее.

Еще одним аспектом является огромная диаспора, продвигающая нужные нарративы за границей, — объясняет Богдана Романцова.

— Даже сейчас мы можем наблюдать увлечение российской литературой, европейцы отождествляют тогдашнюю российскую интеллигенцию, которая также была имперской, с Россией как таковой.

Ностальгия по “белой” миграции ощущается и сегодня в том же Берлине, Париже. В основном это о бизнесе и деньгах. Во многих странах Европы меняют кафедры славистики, открывают кафедры украинистики, курсы украинского языка и литературы в Гарварде, Оксфорде.

Процесс смещения акцентов с российского довольно длительный, на это уходит много времени. Должны сформироваться выпускники новых кафедр, которые будут смотреть на литературу по-другому.

Как россияне подвигали нашу культуру в Украине

Аспект гуманитарных наук часто попирался, технические специальности считались более важными. Литературный критик предполагает, что это связано с тем, что гуманитарные науки обслуживали идеологию.

Советская культурология, философия не имели ничего общего с подлинной культурологией и философией. Умные люди еще тогда относились к этому иронически. Украина же до сих пор имеет дело с советскими идеями “надстройки”.

Идея “общерусской” культуры продвигалась активно еще с 19 века. Это было официальной государственной политикой. Украина должна была начать процесс переосмысления еще в 1990-х годах.

Миф о великой российской литературе

Миф о “величии” сложился путем экспорта российской культуры во времена формирования национальных государств и наций в 19 веке. Это была эпоха романтизма. Тогда Россия накачивала деньгами продвижение своих нарративов и культуры за границей.

К тому же, выдающиеся украинцы от Сковороды до Гоголя ездили в Санкт-Петербург не потому, что им там нравилось, а потому, что там была возможность реализации.

В плане продвижения своих нарративов российская культура последовательна и агрессивна. Поэтому их мифология невероятно живуча, — говорит Богдана Романцова.

Даже в американских сериалах транслируют, что “умные люди читают Достоевского”. На самом деле никто ничего не сможет даже процитировать. Лекало “Достоевский = интеллект” существует как клише, которых много.

Романтизм европейский значительно сильнее. А если идти дальше, в эпоху барокко, в российской культуре его не было вообще, потому они любят приписывать себе Григория Сковороду.

К чему следует присмотреться

По мнению Богданы Романцовой, мы очень недооцениваем болгарскую литературу. Георгий Господинов — один из самых известных и талантливых болгарских поэтов, а также следует обратить внимание на Юлию Кристеву.

Узнать следует и о чешской литературе, а также польской.

Обращать внимание на эту литературу означает беречься от влияния российской идеологии, — отмечает Богдана Романцова.

Имперская культура и культура некогда колонизированных народов существенно отличаются. Они находились в схожей ситуации с нами. Начать можно со сборника Ольги Токарчук Бегуны, это современная польская литература.

В украинской литературе можно начать с Кассандры Леси Украинки, она изменит представление о нашей литературе. Также Феликс Австрия Софии Андрухович.

Раньше мы рассказывали, как Россия на протяжении веков пыталась уничтожать украинцев и нашу культуру.

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