Путешествия и вдохновение

Не великая и не выдающаяся. Какая на самом деле российская литература и что почитать вместо нее

Анастасия Грубрина, редактор сайта 24 мая 2023, 19:00
Чому російська культура не велика та не видатна
Фото: Pexels

Больше новостей
Скільки податків приносить індустрія гемблінгу в український бюджет
Сумма немалая! Сколько налогов уплачивает индустрия гемблинга в украинский бюджет
Прохолода
Желаемое облегчение! Как охладить комнату летом без кондиционера: десять лучших способов
Як налагодити сон між повітряними тривогами
Неужели выспаться реально? Как наладить сон между воздушными тревогами
Бузина
Квас из бузины: способ приготовления в домашних условиях и польза освежающего напитка
Смотреть больше

Материалы по теме

Горячая линия поддержки
Они тоже плачут, и это нормально: горячая линия поддержки для мужчин
Канікули
Каникулы не за горами: когда заканчивается учебный год в Украине 2023
як додати водійське посвідчення в дії
Чтобы было всегда при себе: как добавить водительское удостоверение в Дію
Сміттєзвалища переповнені відходами руйнації — масштаб проблеми
Россия устраивает нам свалки. Города переполнены отходами от разрушений — что с ними делать

Видео
0:05:27
Яка зарплата в українських військових: прикрі випадки

Подачка в 600-800 грн. Почему некоторые военные получают копеечную зарплату и как решить эту проблему
0:04:34
Сміттєзвалища переповнені відходами руйнації — масштаб проблеми
Россия устраивает нам свалки. Города переполнены отходами от разрушений — что с ними делать
0:05:55
Родини загиблих рятувальників не можуть отримати пільги
Указ президента чиновникам не аргумент? Семьи погибших спасателей не могут получить льготы
0:05:42
Тепер БПЛА можна експортувати з Польщі простіше
Бюрократический ад закончился? Как экспорт дронов из Польши в Украину стал проще
0:04:40
Школа у Сумській область зруйнована росіянами
Пережила фашистов, но не россиян… Жуткая история школы в Сумской области
Карта бойових дій в Україні
Информационные манипуляции россиян и переполненные больницы: карта боевых действий в Украине 24 мая в режиме онлайн
0:03:17
Музей Григорія Сковороди
Огонь его даже не коснулся! Россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Харькове, но памятник философу уцелел
0:08:28
Історія евакуаційної бригади з Донецького напрямку: як рятують поранених
Самое страшное — не довезти! Как работают медики эвакуационной бригады прямо на линии фронта
0:04:48
Фотографії мирного Маріуполя: військовий видав книгу своїх робіт
Мариуполь, которого уже нет. Военный издал книгу фоторабот как памятку погибшему городу
0:04:31
обстріл Іларіонівської громади
Дом изрешечен металлическими обломками! Как днепряне приходят в себя после вражеского обстрела
Больше видео
Що робити з тюльпанами після цвітіння: поради щодо догляду
Читать дальше
Чтобы яркие цвета радовали не одну весну: как правильно ухаживать за тюльпанами после цветения
Як приготувати корисне вівсяне печиво — рецепт від нутриціологині
Читать дальше
Полезный вкус детства — рецепт овсяного печенья от нутрициолога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь