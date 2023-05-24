Не великая и не выдающаяся. Какая на самом деле российская литература и что почитать вместо нее

Ты когда-то задумывался(-лась), что знаешь больше российских авторов, чем польских, чешских, болгарских? Россия всегда пыталась отождествить славянское с российским, поэтому часто навязывала нам свое, совсем не выдающееся и примитивное. Читай в материале, почему российская культура не великая и выдающаяся.
Литературный критик Богдана Романцова рассказала Яне Брензей о том, почему российскую культуру в мире считают одной из самых выдающихся и почему это суждение ошибочно.
За границей славистика в университетах стала почему русистикой. Изучают не разнообразие славянской культуры, а творчество россиян. На это повлияли длительная идеология и много денег, вложенных в нее.
Еще одним аспектом является огромная диаспора, продвигающая нужные нарративы за границей, — объясняет Богдана Романцова.
Еще одним аспектом является огромная диаспора, продвигающая нужные нарративы за границей, — объясняет Богдана Романцова.
— Даже сейчас мы можем наблюдать увлечение российской литературой, европейцы отождествляют тогдашнюю российскую интеллигенцию, которая также была имперской, с Россией как таковой.
Ностальгия по “белой” миграции ощущается и сегодня в том же Берлине, Париже. В основном это о бизнесе и деньгах. Во многих странах Европы меняют кафедры славистики, открывают кафедры украинистики, курсы украинского языка и литературы в Гарварде, Оксфорде.
Процесс смещения акцентов с российского довольно длительный, на это уходит много времени. Должны сформироваться выпускники новых кафедр, которые будут смотреть на литературу по-другому.
Аспект гуманитарных наук часто попирался, технические специальности считались более важными. Литературный критик предполагает, что это связано с тем, что гуманитарные науки обслуживали идеологию.
Советская культурология, философия не имели ничего общего с подлинной культурологией и философией. Умные люди еще тогда относились к этому иронически. Украина же до сих пор имеет дело с советскими идеями “надстройки”.
Идея “общерусской” культуры продвигалась активно еще с 19 века. Это было официальной государственной политикой. Украина должна была начать процесс переосмысления еще в 1990-х годах.
Миф о “величии” сложился путем экспорта российской культуры во времена формирования национальных государств и наций в 19 веке. Это была эпоха романтизма. Тогда Россия накачивала деньгами продвижение своих нарративов и культуры за границей.
К тому же, выдающиеся украинцы от Сковороды до Гоголя ездили в Санкт-Петербург не потому, что им там нравилось, а потому, что там была возможность реализации.
В плане продвижения своих нарративов российская культура последовательна и агрессивна. Поэтому их мифология невероятно живуча, — говорит Богдана Романцова.
В плане продвижения своих нарративов российская культура последовательна и агрессивна. Поэтому их мифология невероятно живуча, — говорит Богдана Романцова.
Даже в американских сериалах транслируют, что “умные люди читают Достоевского”. На самом деле никто ничего не сможет даже процитировать. Лекало “Достоевский = интеллект” существует как клише, которых много.
Романтизм европейский значительно сильнее. А если идти дальше, в эпоху барокко, в российской культуре его не было вообще, потому они любят приписывать себе Григория Сковороду.
По мнению Богданы Романцовой, мы очень недооцениваем болгарскую литературу. Георгий Господинов — один из самых известных и талантливых болгарских поэтов, а также следует обратить внимание на Юлию Кристеву.
Узнать следует и о чешской литературе, а также польской.
Обращать внимание на эту литературу означает беречься от влияния российской идеологии, — отмечает Богдана Романцова.
Обращать внимание на эту литературу означает беречься от влияния российской идеологии, — отмечает Богдана Романцова.
Имперская культура и культура некогда колонизированных народов существенно отличаются. Они находились в схожей ситуации с нами. Начать можно со сборника Ольги Токарчук Бегуны, это современная польская литература.
В украинской литературе можно начать с Кассандры Леси Украинки, она изменит представление о нашей литературе. Также Феликс Австрия Софии Андрухович.
Раньше мы рассказывали, как Россия на протяжении веков пыталась уничтожать украинцев и нашу культуру.
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