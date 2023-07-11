Именно во время саммита НАТО. Фонд Виктора Пинчука открыл в Вильнюсе выставку Российские военные преступления

Вчера, 10 июля, ко дню саммита НАТО в Вильнюсе открылась выставка Russian War Crimes / Российские военные преступления. Ее организовали Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом Президента Украины и Посольством Украины в Литве.

Читай подробнее об открывшейся в Литве выставке Российские военные преступления.

Выставка Российские военные преступления в Вильнюсе

— Проект демонстрирует фотографии, сделанные в разных уголках Украины с начала жестокого полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022, — пишут организаторы.

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Посетители смогут увидеть маленькую часть преступлений, совершенных россиянами. Они смогут стать свидетелями боли, потерь, пыток и жестокости, которую совершают россияне в отношении гражданских украинцев.

Спикер Сейма Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен, основатель Фонда и PinchukArtCentre Виктор Пинчук, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратились со вступительным словом к участникам:

— Мы должны сделать так, чтобы после 500 дней войны она не превратилась просто в ленту новостей, за которой могут остаться незамеченными человеческие страдания, — сказала Виктория Чмилите-Нильсен.

Андрей Ермак и Денис Шмыгаль призвали союзников поддержать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. А Виктор Пинчук отметил, что НАТО нуждается в изменениях и вдохновении, которые убедят страны-члены принять очень смелое, мудрое и щедрое решение пригласить Украину в Альянс сразу после нашей победы.

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Сейчас Украина зарегистрировала более 113 тысяч российских преступлений. А с начала полномасштабной войны россиянами было убито более 10 тыс. гражданских. Особая благодарность коалиции “Украина. 5 утра” за предоставленную информацию о военных преступлениях.

Выставка Russian War Crimes символически проходит в тюрьме Лукишкес 2.0 по адресу: Lukiškių skg. 6, Вильнюс.

Впервые выставку показали в бывшем российском доме в Давосе во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума в 2022 году, затем она прошла в Палате Парламента в Лондоне, штаб-квартире НАТО и Европейском парламенте в Брюсселе, а также в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН.

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