Новое расстрелянное возрождение — украинская современная писательница Виктория Амелина писала в своем предисловии к дневникам убитого под Изюмом детского писателя Владимира Вакуленко.

Её страх подтвердился — россияне убили и Вакуленко, и Амелину, уничтожили и старинное здание клуба в Донецкой области, где Виктория провела Нью-Йоркский литературный фестиваль.

Она считала, что это крайне важно: привезти украинских писателей именно в прифронтовое село, в четырех километрах от оккупированной Горловки. Это событие произошло за пять месяцев до начала полномасштабного вторжения в РФ.

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Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке — рассказываем в материале.

Что такое новое расстрелянное возрождение

За месяц до смерти Виктории Амелиной россияне сбросили авиабомбу на здание клуба в Нью-Йорке Донецкой области.

Тогда, за полгода до начала полномасштабной войны, Виктория собрала единомышленников под основным тезисом разрушить российский миф, словно Донецк всегда тяготел к РФ.

Тогда её переполняло счастье, а уже теперь из Нью-Йорка уехало 80% людей. Завалы в доме культуры и заводе разбирают жители.

Села практически не осталось. Россияне хаотично обстреливают его каждый день. Обо всех этих военных преступлениях Амелина писала, чтобы задокументировать их.

Россияне каждый день уничтожают нашу землю и убивают ни в чем не повинных мирных украинцев. О последствиях вчерашнего обстрела Харьковской области, мы писали раньше.

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