ДНК-экспертиза подтвердила: его убили россияне — трагичная история детского писателя

Когда его видели в последний раз, он прокричал — Слава Украине! А в саду нашли закопанным дневник, который Владимир просил передать Вооруженным Силам Украины после освобождения родной Капитоловки. В конце марта в селе близ Изюма Харьковской области оккупанты взяли в плен детского писателя.

К сожалению, на днях стало известно, что Владимир Вакуленко был убит россиянами в Харьквской области во время оккупации. Об этом свидетельствуют результаты ДНК-экспертизы, полученные журналистами редакции расследований Суспільного.

Сначала правоохранители отрицали информацию о том, что тело принадлежит именно писателю. Однако впоследствии было найдено фото тела, сделанное перед погребением. На нем видны простреленные документы Владимира Вакуленко, а также татуировка на руке, похожая на ту, которая у него была. А теперь данные о гибели писателя подтвердила и ДНК-экспертиза.

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Российская армия называла его нацистом. Украинского художника арестовали вместе с несовершеннолетним сыном, у которого, к тому же, нарушение аутистического спектра. Мальчика отпустили, а где сейчас Владимир — точно неизвестно.

В ритуальном журнале массовых захоронений в Изюме есть его имя, но родные все же надеются, что их сын жив и ждут результат ДНК экспертизы.

С тех пор как Владимира пленили, воспитанием внука занимается бабушка — Елена Игнатенко.

Я уверена, что он понимает. Замечала часто такое, что мы общаемся о папе, и вдруг он начинает плакать.

Кричал Слава Украине, когда забирали в плен

Писатель Владимир Вакуленко писал в основном для детей. Читал малышам на литературных вечерах во Львове, Луганске, Киеве — постоянно был в разъездах, и всюду с ним — Виталик.

Когда большая война пришла в Изюм, они вместе носили гуманитарку украинским военным, папа научил его падать во время авианалетов. И даже в плен впервые их забрали вместе.

Впервые прибежал к нам отец: Вовку забрали. Как забрали? Приехала военная машина, забрали Вовку вместе с Виталиком.

22 марта в дом, где жили Владимир с Виталиком, пришли пятеро россиян с автоматами, вспоминает отец писателя.

— Где ваш националист? — спросили оккупанты отца писателя Владимира. — Какой, говорю, националист? — Мы все знаем о вас, нам нужен фашист.

Оккупанты искали в доме оружие. Искали татуировки у Владимира, избивали его. А 24 марта за писателем пришли во второй раз. Бросили в бус и уехали.

Он еще и кричал Слава Украине! Непокоренный, он упрямый ​​такой!

Родители искали сына по подвалам, где держали пленных, спрашивали на блокпостах. Но Владимира больше не видели: ходили слухи, что он в плену и его будут судить в России. Не опознали писателя и среди тел погибших односельчан.

А когда освободили Изюм, на окраине в лесу нашли массовое захоронение, где людей хоронили преимущественно под номерами.

В журнале ритуальщика нашли запись: Вакуленко Владимир Владимирович, Капитоловка. Дата захоронения — 12 мая.

Номер 319. Но когда раскопали могилы, в 319 обнаружили тело женщины, — вспоминает Елена.

— И это мне такую ​​надежду дало, что он жив, что это какая-то путаница — случайно его документы туда попали.

Последняя надежда

Но позже Елена увидела еще одно фото, которое сделал ритуальщик перед захоронением — ее сердце как будто остановилось.

— Лист большой бумаги, номер 319 и фрагмент тела: видна рука — это же татуировка Володи, кольцо на пальце его и военный билет, пробитый пулей.

Родители ждут результат ДНК экспертизы и надеются, что их сын жив. Когда Капитоловку освободили, отец раскопал тайник, в котором сын спрятал книги и дневник. Мужчина вел его во время оккупации.

Сын попросил отца сделать это, как только в Капитоловку вошли русские. Попросил откопать и отдать ВСУ, как только освободят поселок.

В настоящее время этот дневник хранится в Харьковском литературном музее. Его оцифровали, но пока не обнародовали.

Директор литературного музея Татьяна Пилипенко также верит в то, что Владимир жив и находится в плену, поэтому озвучивать то, что он писал во время оккупации, сейчас нельзя.

Известно, что последняя запись была сделана 21 марта в Международный день поэзии. А на следующий день Владимира арестовали.

Он как раз пишет о журавлином ключе в небе, который вроде бы поздравляет его с этим днем ​​поэзии. И ему слышится в этом клокотание, что все будет Украина, и он верит в победу.

История семьи из Херсона — невероятная! Они пробыли семь месяцев под оккупацией и чудом выжили в расстрелянной гуманитарной колонне.

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