Их фургон пропитан трупным запахом, а пол покрыт личинками: история тех, кто возвращает погибших с войны

Их белый фургон с красным крестом пропитан резким трупным запахом. Это страшный и одновременно реалистичный запах войны. Его пол покрыт личинками от трупов.

Однако Артур и Денис это уже мало замечают. Их главная задача ежедневно — вынести мертвых из этой страшной войны. Так ребята сами говорят о своей работе.

Среди заброшенных траншей, ям от разорванных бомб, а также обломков снарядов и прежней жизни мирных людей, молодые парни ищут погибших в этой жестокой войне.

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С первого взгляда трудно распознать, кем был этот человек. Гражданским, который хотел жить у себя дома. Военным, защищавшим свою Родину. Или захватчиком, который пришел на чужую землю.

Под звуки взрывов и стрельбы, несмотря на все опасности, Артур и Денис приступают к работе на недавно деоккупированной территории. Их дело начинается с сообщения — где-то там остались тела.

Затем Денис поднимает в небо беспилотник с камерой, чтобы понять, где находятся умершие, а где — могут быть мины. Это одна из множества опасностей, подстерегающих ребят на каждом миллиметре освобожденной территории.

Отступая, россияне минировали дома, инфраструктуру и даже трупы.

После того как удается обнаружить тело, нужно перевернуть его крючком. Уже потом можно приблизиться к умершему. Однако идти можно только надев предварительно каски и бронежилеты.

Во время встречи с умершим начинается самое сложное. Если тело обгорело, его непросто отличить от дерева. Поэтому приходится много времени потратить, чтобы понять, был ли это человек вообще. Иногда в идентификации помогают кости, или же личные вещи погибшего.

Также они иногда дают понимание, кем был этот человек. Иногда это может забрать несколько часов, чтобы сложить остатки жизни в целостную картину.

Нужно несколько часов, чтобы выполнить эту деликатную задачу, — восстановить каждую часть того, что когда-то было человеческой жизнью.

Когда все обломки существования живого человека собраны, погибших можно отправлять в морг. Если это тело противника, его позже передадут на обмен. То есть это позволит вернуть своих погибших из вечного вражеского плена.

А если это кто-нибудь из своих, то Денис с Артуром, как правило, пытаются лично отправить в последний путь украинских героев.

Я понимаю, что мы делаем хорошую работу, и это меня немного мотивирует и дает веру в то, что война скоро закончится, — напоследок говорит Артур.

Ребята делятся, что, несмотря на немалую эмоциональную нагрузку в их работе, есть свои моральные преимущества — чувствуется облегчение от того, что человек наконец-то вернулся с войны.

За смертью всегда идет новая жизнь. И так по кругу. А вот приходить новым душам на нашу планету помогает Анна. Читай историю заведующей акушерским отделением, которая под звуки сирен помогает малышам появляться на свет.

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Главное фото: BBC