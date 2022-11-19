Розповіді

Їхній фургон просякнутий трупним запахом, а підлога вкрита личинками: історія тих, хто повертає загиблих з війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Листопада 2022, 12:40
Історія Артура та Дениса, які повертають загиблих з війни
Фото: Unsplash

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