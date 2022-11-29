Розповіді

ДНК-експертиза підтвердила: його вбили росіяни — трагічна історія дитячого письменника

Тетяна Доцяк 29 Листопада 2022, 09:45
Володимир Вакуленко
Фото: Facebook

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