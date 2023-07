Она писала книги, а теперь будут писать о ней. Кем была и как погибла Виктория Амелина

Российский террор каждый день уносит жизни людей. Каждая потеря — боль, которую невозможно забыть. 1 июля Украина понесла еще одну потерю.

Погибла украинская писательница, член Украинского ПЭН и документатор военных преступлений в организации Truth Hounds Виктория Амелина. Об этом сообщили коллеги девушки по организации ПЭН.

Ее сердце остановилось в больнице Мечникова в Днепре из-за несовместимых с жизнью ранений, полученных во время ракетного удара оккупантов по Краматорску.

Ракета упала возле ресторана в центре города, где Виктория ужинала с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Кем была Виктория Амелина и что делала для Украины, рассказываем дальше.

Виктория Амелина: жизнь и деятельность до войны

Виктория родом из Львова, однако в школьные годы переехала с отцом в Канаду. Она могла выбрать любой университет мира, но для получения высшего образования выбрала родной Львов.

Степень магистра компьютерных технологий с отличием девушка получила во Львовской политехнике. Одно время работала по специальности в международных технологических компаниях, а затем удивила мир своим писательским творчеством.

В подборке ее работ есть детские книги и романы, они публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский, испанский и английский языки и получали награды международных премий.

Кроме того, она устраивала литературные фестивали. Один из них прошел под названием Нью-Йорк в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

Деятельность после полномасштабного вторжения

С началом войны Виктория Амелина присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Работала как документатор военных преступлений на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины.

К примеру, именно она нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленка в Капитоловке под Изюмом.

Работа вдохновила ее написать рассказ об украинских женщинах, документирующих военные преступления, и их жизни во время войны. Нон-фикшн книга “War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War” должна выйти за рубежом.

Также Виктория занималась активной адвокационной работой:

обращалась к правительствам других стран с просьбой о предоставлении оружия Украине;

требовала справедливости и создания специального международного трибунала для всех виновников российских военных преступлений против Украины;

говорила о совместной антиколониальной борьбе украинцев и других народов мира.

Девушка боролась за справедливость и делала все, чтобы о преступлениях русской армии знали во всем мире. Так что основанные ею культурные инициативы должны жить дальше, а работа документалистов не прекращаться.

