Она писала книги, а теперь будут писать о ней. Кем была и как погибла Виктория Амелина

Российский террор каждый день уносит жизни людей. Каждая потеря — боль, которую невозможно забыть. 1 июля Украина понесла еще одну потерю.
Погибла украинская писательница, член Украинского ПЭН и документатор военных преступлений в организации Truth Hounds Виктория Амелина. Об этом сообщили коллеги девушки по организации ПЭН.
Ее сердце остановилось в больнице Мечникова в Днепре из-за несовместимых с жизнью ранений, полученных во время ракетного удара оккупантов по Краматорску.
Ракета упала возле ресторана в центре города, где Виктория ужинала с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Кем была Виктория Амелина и что делала для Украины, рассказываем дальше.
Виктория родом из Львова, однако в школьные годы переехала с отцом в Канаду. Она могла выбрать любой университет мира, но для получения высшего образования выбрала родной Львов.
Степень магистра компьютерных технологий с отличием девушка получила во Львовской политехнике. Одно время работала по специальности в международных технологических компаниях, а затем удивила мир своим писательским творчеством.
В подборке ее работ есть детские книги и романы, они публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский, испанский и английский языки и получали награды международных премий.
Кроме того, она устраивала литературные фестивали. Один из них прошел под названием Нью-Йорк в поселке Нью-Йорк Донецкой области.
С началом войны Виктория Амелина присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Работала как документатор военных преступлений на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины.
К примеру, именно она нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленка в Капитоловке под Изюмом.
К примеру, именно она нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленка в Капитоловке под Изюмом.
Работа вдохновила ее написать рассказ об украинских женщинах, документирующих военные преступления, и их жизни во время войны. Нон-фикшн книга “War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War” должна выйти за рубежом.
Также Виктория занималась активной адвокационной работой:
Девушка боролась за справедливость и делала все, чтобы о преступлениях русской армии знали во всем мире. Так что основанные ею культурные инициативы должны жить дальше, а работа документалистов не прекращаться.
Сегодня гибнет много людей. Задача живых помнить о каждой потере. Читай историю командира Андрея Ткачука, погибшего под Киевом.
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