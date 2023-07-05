Розстріляне відродження сучасності. Як окупанти вбивають українських митців та ключові пам’ятки

Нове розстріляне відродження — так українська сучасна письменниця Вікторія Амеліна писала у своїй передмові до щоденників закатованого під Ізюмом дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Її страх підтвердився — росіяни вбили й Вакуленка, і Амеліну, знищили й старовинну будівлю клубу на Донеччині, де Вікторія провела Нью-йоркський літературний фестиваль.

Вона вважала, що це вкрай важливо: привезти українських письменників саме до прифронтового селища, за чотири кілометри від окупованої Горлівки. Ця подія відбулася за п’ять місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Що таке нове розстріляне відродження

За місяць до смерті Вікторії Амеліної росіяни скинули авіабомбу на будівлю клубу в Нью-Йорку на Донеччині.

Тоді, за менш як пів року до початку повномасштабної війни, Вікторія зібрала однодумців під основною тезою зруйнувати російський міф, наче Донецьк завжди тяжів до РФ.

Тоді її переповнювало щастя, а вже тепер з Нью-Йорка виїхало 80% люду. Завали в будинку культури та на заводі розбирають жителі.

Села практично не залишилося. Росіяни хаотично обстрілюють його щодня. Про всі ці воєнні злочини Амеліна писала, аби задокументувати їх.

Росіяни щодня нищать нашу землю та вбивають ні в чому не винних мирних українців. Про наслідки вчорашнього обстрілу Харківської області, ми писали раніше.

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