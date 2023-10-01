Всем, кто каждый день живет ради Украины! Поздравления с Днем защитника и защитниц от Зеленского, Залужного и Умерова

Воплощение мужества, отваги и верности своей Родине — такими мы видим украинских защитников и защитниц, которые сегодня, 1 октября, отмечают свой день. Многие из них не имеют времени, чтобы посмотреть сообщения от родных, или даже проверить, какой час, ведь их работа не заканчивается в определенное время, а длится до одного единственного момента победы.
Однако выразить нашим защитникам свою благодарность и уважение сегодня желают все, как близкие и родные, так и чиновники, а также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров, которые поздравили военных с Днем защитников и защитниц Украины.
Цель этого дня — увековечение храбрости и героизма защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и победы украинского народа, — говорит президент.
Цель этого дня — увековечение храбрости и героизма защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и победы украинского народа, — говорит президент.
Владимир Зеленский начал речь со слов, что перед каждым из нас и для каждого из нас стоят наши бойцы вдоль линии фронта, которые защищают нашу землю сегодня.
Они защищают весь украинский народ и наше государство, которые в каком-то смысле слова находятся на перекрестке истории и в переломном моменте. И именно на этой части дороги мы творим как свое настоящее, так и будущее страны.
Это особенно понятно и заметно в этот день — День защитников и защитниц Украины. Государственный праздник, ставший по-настоящему национальным. Народный праздник. Праздником миллионов украинцев, защищающих свою землю и не останавливающихся ни на мгновение.
Это особенно понятно и заметно в этот день — День защитников и защитниц Украины. Государственный праздник, ставший по-настоящему национальным. Народный праздник. Праздником миллионов украинцев, защищающих свою землю и не останавливающихся ни на мгновение.
Президент Украины от имени всего народа поблагодарил защитников и защитниц за то, что приняли первый бой с врагом и продолжают стоять крепко на защите независимого государства: нашим пограничникам, пехоте, танкистам, летчикам, морякам, артиллеристам, зенитчикам, десантникам, спецназовцам безопасности Украины, национальной гвардии, полиции, терробороне.
Глава государства поблагодарил всех, кто защищает украинскую землю, море и небо, и чью защиту украинцы ежедневно чувствуют и видят.
Быть защитником — это совершать поступки каждый день. Быть защитником Украины — это быть каждый день с Украиной. В Украине. Ради Украины.
Быть защитником — это совершать поступки каждый день. Быть защитником Украины — это быть каждый день с Украиной. В Украине. Ради Украины.
Также Владимир Зеленский отметил, что тяжелое время сделало нас сильным. И именно благодаря этой силе украинцы одержат свою победу шаг за шагом.
Мы говорим: “Будем бороться столько, сколько будет нужно!” Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше.
Мы говорим: “Будем бороться столько, сколько будет нужно!” Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше.
Поздравил с Днем защитников и защитниц и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Это праздник каждого, кто защищает нашу Родину.
Это праздник каждого, кто защищает нашу Родину.
Главнокомандующий отметил, что это праздник наших героев, защищающих Украину от коварного врага, стремящегося уничтожить нас и наше государство. Но ему это не удастся, что ежедневно доказывают украинские защитники, которые отвоевывают родную землю и уничтожают противника.
Защитник и Защитница — это не просто слова. Это тяжелая работа — ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Для Победы. Это борьба, боль, кровь и слезы ради будущего.
Защитник и Защитница — это не просто слова. Это тяжелая работа — ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Для Победы. Это борьба, боль, кровь и слезы ради будущего.
Также Валерий Залужный добавил, что силы прибавляет родная земля, которая лечит и защищает. Поддерживает и плечо собратьев и сестер.
Все те, кто чувствует свою силу, искренне радуются победам и склоняют голову перед теми, кто на щите. Да хранит вас Бог и Покров Святой Богородицы! Благодарю тебя, каждый Защитник и каждая Защитница!
Все те, кто чувствует свою силу, искренне радуются победам и склоняют голову перед теми, кто на щите. Да хранит вас Бог и Покров Святой Богородицы! Благодарю тебя, каждый Защитник и каждая Защитница!
Министр обороны Украины Рустем Умеров также поблагодарил защитников и защитниц Украины в этот важный день и отметил, что украинцы всегда будут помнить тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
Мы боремся за свободный мир. Мы воюем за то, за что воюют столетия наших поколений — за свободу, за независимость. Мы делаем это вместе.
Мы боремся за свободный мир. Мы воюем за то, за что воюют столетия наших поколений — за свободу, за независимость. Мы делаем это вместе.
— Каждый день доказываем, что агрессору никогда не победить украинский народ. С днем защитников и защитниц Украины. Слава Украине.
Ищешь слова, чтобы отблагодарить своих родных защитников и защитниц? Тогда читай поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2023 года.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.