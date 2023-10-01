Всем, кто каждый день живет ради Украины! Поздравления с Днем защитника и защитниц от Зеленского, Залужного и Умерова

Воплощение мужества, отваги и верности своей Родине — такими мы видим украинских защитников и защитниц, которые сегодня, 1 октября, отмечают свой день. Многие из них не имеют времени, чтобы посмотреть сообщения от родных, или даже проверить, какой час, ведь их работа не заканчивается в определенное время, а длится до одного единственного момента победы.

Однако выразить нашим защитникам свою благодарность и уважение сегодня желают все, как близкие и родные, так и чиновники, а также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров, которые поздравили военных с Днем защитников и защитниц Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский

Цель этого дня — увековечение храбрости и героизма защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и победы украинского народа, — говорит президент.

Владимир Зеленский начал речь со слов, что перед каждым из нас и для каждого из нас стоят наши бойцы вдоль линии фронта, которые защищают нашу землю сегодня.

Сейчас также смотрят

Они защищают весь украинский народ и наше государство, которые в каком-то смысле слова находятся на перекрестке истории и в переломном моменте. И именно на этой части дороги мы творим как свое настоящее, так и будущее страны.

Это особенно понятно и заметно в этот день — День защитников и защитниц Украины. Государственный праздник, ставший по-настоящему национальным. Народный праздник. Праздником миллионов украинцев, защищающих свою землю и не останавливающихся ни на мгновение.

Президент Украины от имени всего народа поблагодарил защитников и защитниц за то, что приняли первый бой с врагом и продолжают стоять крепко на защите независимого государства: нашим пограничникам, пехоте, танкистам, летчикам, морякам, артиллеристам, зенитчикам, десантникам, спецназовцам безопасности Украины, национальной гвардии, полиции, терробороне.

Глава государства поблагодарил всех, кто защищает украинскую землю, море и небо, и чью защиту украинцы ежедневно чувствуют и видят.

Быть защитником — это совершать поступки каждый день. Быть защитником Украины — это быть каждый день с Украиной. В Украине. Ради Украины.

Также Владимир Зеленский отметил, что тяжелое время сделало нас сильным. И именно благодаря этой силе украинцы одержат свою победу шаг за шагом.

Мы говорим: “Будем бороться столько, сколько будет нужно!” Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Поздравил с Днем защитников и защитниц и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Это праздник каждого, кто защищает нашу Родину.

Главнокомандующий отметил, что это праздник наших героев, защищающих Украину от коварного врага, стремящегося уничтожить нас и наше государство. Но ему это не удастся, что ежедневно доказывают украинские защитники, которые отвоевывают родную землю и уничтожают противника.

Защитник и Защитница — это не просто слова. Это тяжелая работа — ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Для Победы. Это борьба, боль, кровь и слезы ради будущего.

Также Валерий Залужный добавил, что силы прибавляет родная земля, которая лечит и защищает. Поддерживает и плечо собратьев и сестер.

Все те, кто чувствует свою силу, искренне радуются победам и склоняют голову перед теми, кто на щите. Да хранит вас Бог и Покров Святой Богородицы! Благодарю тебя, каждый Защитник и каждая Защитница!

Министр обороны Украины Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров также поблагодарил защитников и защитниц Украины в этот важный день и отметил, что украинцы всегда будут помнить тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Мы боремся за свободный мир. Мы воюем за то, за что воюют столетия наших поколений — за свободу, за независимость. Мы делаем это вместе.

— Каждый день доказываем, что агрессору никогда не победить украинский народ. С днем защитников и защитниц Украины. Слава Украине.

Ищешь слова, чтобы отблагодарить своих родных защитников и защитниц? Тогда читай поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2023 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.