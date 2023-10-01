Война в Украине

Всем, кто каждый день живет ради Украины! Поздравления с Днем защитника и защитниц от Зеленского, Залужного и Умерова

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 октября 2023, 14:18
День захисників та захисниць України
Фото: Facebook

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