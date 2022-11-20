Убегая, россияне разрушили все… Репортаж с деоккупированной Херсонской области

Когда бежали, разрушили всю инфраструктуру села и убили шесть человек — так мстили местным жителям российские захватчики в селе Новая Каменка Херсонской области.

Этот населенный пункт семь месяцев был в оккупации. От довоенной осталась шестая часть населения. Люди говорят, в селе россияне обустроили настоящий укрепрайон.

Все село – в глубоких окопах, где враг прятал военную технику. В центр оккупанты никого не пускали. У людей отбирали телефоны и компьютеры, чтобы те не имели связи. Но некоторым удавалось передать информацию.

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Были такие люди, которые предоставляли информацию через своих детей в Кривом Роге. Созванивались и говорили, что от нас едет колонна, — рассказывает староста села Галина Охрименко.

За такое двоих жителей пытали в подвале сельсовета. А Галину лишили всех полномочий и назначили свою приспешницу — другую жительницу села, которая согласилась на сотрудничество с захватчиками.

Еще 5 октября село освободила украинская армия, и только полторы недели, как его не обстреливают россияне.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как Миролюбовка в Херсонской области дождалась освобождения.