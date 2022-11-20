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Убегая, россияне разрушили все… Репортаж с деоккупированной Херсонской области

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 20 ноября 2022, 08:30

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