Перед смертью решил спеть гимн: как в Харькове из-под завалов достали семью

Гимн Украины под завалами. Вы точно видели эти кадры с бодикамер полиции, которые недавно облетели все мировые СМИ: Харьков, ночь на 11 июня, российские Шахеды лупят по жилым домам. В одном из них квартиры уже пылают, люди под завалами.

Спасатели и патрульные пытаются достать пострадавших. Тут, из-под завалов, слышится мужской голос, который поет гимн Украины. Мария Малевская разыскала героя этих кадров. И оказалось, что голосов там было два — просто детский еле можно расслышать.

Пел гимн Украины под завалами, потому что думал, что погибнет

Присоединиться к сбору в поддержку семьи Даниила Алпеева можно по реквизитам: 4441111120411487, а также по этой ссылке.

Пожар начался большой, на меня древесина падала, которая горела. Ожоги на спине. И тогда я понимаю, что они нас достают уже минут 10, что все, это уже конец, — говорит пострадавший Даниил Алпеев.

— Такая мысль, что царство небесное моим ребятам, военным, которые перед смертью тоже пели гимн Украины. Я это вспомнил, и решил тоже спеть перед смертью. И когда допел, достали брата младшего, маму, отца, а потом достали и меня, — добавляет парень.

Данилу — 21 год. Он — капитан футбольной команды, которую сам создал год назад в Слободском районе. Кадры, как коммунальщики и спасатели расчищают дыру, образовавшуюся вместо квартир, мы сняли на утро после массированной атаки.

Младшему брату Даниила, Вадиму, 12 лет. У него три ожога и царапины. На мальчика падали горячие камни. Вадим тоже мечтает о собственной футбольной команде. Застенчиво делится, что на том видео есть и его голос. Просто его не так слышно, потому что сил не было.

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В больницу они попали всей семьей. Оба сына, мама Инна и отчим парней Дмитрий. Мужчина полгода как демобилизовался. Воевал 11 лет. Говорит, что с ним была такая же история, только в блиндаже.

Только там по очереди летело, один за другим, а тут три сразу. 4-5 прилетов, мы были в коридоре, а потом перешли в подъезд, уже там нас завалило, — говорит Дмитрий Кравченко.

Наибольшие повреждения получил именно Дмитрий. Ему зашивали голову. Все вещи, документы и нажитое осталось в разрушенном жилье. Их квартиры больше нет. Волонтеры сейчас помогают им с одеждой и продуктами.

Раньше мы рассказывали о бойце, склонившем жизнь на свою сторону.

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