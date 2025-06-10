Пленные ели мыло и шнуровку. Командир Азова Пако о пытках в Донецком СИЗО

В Украине запустили сайт Inferno, на котором собрана вся информация о местах содержания украинских военнопленных. Разработчики создали специальную карту, на которой наносят колонии, тюрьмы и СИЗО, где находились или до сих пор содержат украинских пленных.

Сейчас на карте 15 точек. Каждая имеет общее описание и пытки, которые применяют там к пленным украинцам. Все данные собраны на основе свидетельств украинцев, которые смогли вернуться из плена.

Избиение часами и постоянный голод: азовец о Донецком СИЗО

На архивных кадрах в зал суда на территории временно оккупированного Донецка на костылях за решетку заводят командира отделения полка Азов Александра Кузьменко с позывным Пако. Во время одного заседания мужчина был приговорен к 25 годам лишения свободы строгого режима за оборону Мариуполя.

Когда мы уже сидели, я видел жизнь “на зоне” изнутри. Я понял, что не доживу до конца своего срока.

В прошлом году чудом россияне согласились обменять Александра. 29-летний военный до сих пор на костылях, ведь за более чем два года неволи травмированная конечность не разгибалась, и теперь требует длительной реабилитации. Сам боец ​​— преподаватель истории из Черкасс, но учительство бросил ради защиты Украины.

В 2018 году приобщился к Азову. Полномасштабную войну встретил в Мариуполе. За первый месяц защитник получил несколько контузий и ранений. Самым тяжелым было последнее ранение в ногу, повлекшее перелом.

Я уже не ходил, только лежал. И когда меня доставили на “железку”, туда прилетает ФАБ один, два. Я лежу и чувствую, что наверное скоро умру.

С пулевым ранением Александр попал на Азовсталь. Пуля осталась в ноге, так что воевать дальше он не мог. Это был самый горячий период, конец апреля, когда тяжелые бои шли вокруг завода.

Это был такой солнечный день, еще 16 число. Это первая сдача в плен именно из Азовстали. Первая партия — это были тяжелораненые, как я, на носилках.

Александра доставили в Донецкий госпиталь, где он пробыл 1,5 года. Полноценного лечения не получил. Палаты кишели клопами, вспоминает защитник. Позже в больницу стали приезжать сотрудники ФСБ. Избивали за тату, кулаками заставляли признаться в выдуманных преступлениях.

В 2023 году Александр получил несколько подозрений и был быстро осужден. Ему пришлось пройти “приемку” — пятичасовое избиение. В Донецком СИЗО критично мало кормили, пленные ели мыло и шнуровки.

Делят по половнику. Раньше было: половник на трех человек. Сколько это съедят? Ложку? Спали стоя, по очереди. Воды не было. Баня в Донецком СИЗО была три раза в год.

Раньше мы рассказывали, как россияне тренируют удары дронами по людям в Никополе.

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