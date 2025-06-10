Пленные ели мыло и шнуровку. Командир Азова Пако о пытках в Донецком СИЗО

В Украине запустили сайт Inferno, на котором собрана вся информация о местах содержания украинских военнопленных. Разработчики создали специальную карту, на которой наносят колонии, тюрьмы и СИЗО, где находились или до сих пор содержат украинских пленных. Сейчас на карте 15 точек. Каждая имеет общее описание и пытки, которые применяют там к пленным украинцам. Все данные собраны на основе свидетельств украинцев, которые смогли вернуться из плена. Избиение часами и постоянный голод: азовец о Донецком СИЗО На архивных кадрах в зал суда на территории временно оккупированного Донецка на костылях за решетку заводят командира отделения полка Азов Александра Кузьменко с позывным Пако. Во время одного заседания мужчина был приговорен к 25 годам лишения свободы строгого режима за оборону Мариуполя.Когда мы уже сидели, я видел жизнь “на зоне” изнутри. Я понял, что не доживу до конца своего срока. В прошлом году чудом россияне согласились обменять Александра. 29-летний военный до сих пор на костылях, ведь за более чем два года неволи травмированная конечность не разгибалась, и теперь требует длительной реабилитации. Сам боец — преподаватель истории из Черкасс, но учительство бросил ради защиты Украины. В 2018 году приобщился к Азову. Полномасштабную войну встретил в Мариуполе. За первый месяц защитник получил несколько контузий и ранений. Самым тяжелым было последнее ранение в ногу, повлекшее перелом. Я уже не ходил, только лежал. И когда меня доставили на “железку”, туда прилетает ФАБ один, два. Я лежу и чувствую, что наверное скоро умру. С пулевым ранением Александр попал на Азовсталь. Пуля осталась в ноге, так что воевать дальше он не мог. Это был самый горячий период, конец апреля, когда тяжелые бои шли вокруг завода. Читать по теме 80% тела в ожогах! История бойца, который склонил жизнь на свою сторону Виктор выжил после тяжелого ранения, однако дальше его ждет долгое восстановление. Его тело пострадало от ожогов на 80%. Это был такой солнечный день, еще 16 число. Это первая сдача в плен именно из Азовстали. Первая партия — это были тяжелораненые, как я, на носилках. Александра доставили в Донецкий госпиталь, где он пробыл 1,5 года. Полноценного лечения не получил. Палаты кишели клопами, вспоминает защитник. Позже в больницу стали приезжать сотрудники ФСБ. Избивали за тату, кулаками заставляли признаться в выдуманных преступлениях. В 2023 году Александр получил несколько подозрений и был быстро осужден. Ему пришлось пройти “приемку” — пятичасовое избиение. В Донецком СИЗО критично мало кормили, пленные ели мыло и шнуровки. Делят по половнику. Раньше было: половник на трех человек. Сколько это съедят? Ложку? Спали стоя, по очереди. Воды не было. Баня в Донецком СИЗО была три раза в год. Раньше мы рассказывали, как россияне тренируют удары дронами по людям в Никополе. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Єдині новини, Жизненные истории, украинские пленные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter