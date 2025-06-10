Полонені їли мило і шнурівки. Командир Азову Пако про тортури у Донецькому СІЗО

В Україні запустили сайт Inferno, на якому зібрано всю інформацію про місця утримання українських військовополонених. Розробники створили спеціальну мапу, на якій наносять колонії, в’язниці та СІЗО, де перебували або й досі утримують українських полонених.

Нині на карті 15 точок. Кожна має загальний опис і тортури, які застосовують там до полонених українців. Усі дані зібрані на основі свідчень українців, що змогли повернутися з полону.

Побиття годинами і постійний голод: азовець про Донецьке СІЗО

На архівних кадрах до зали суду на території тимчасово окупованого Донецька на милицях за ґрати заводять командира відділення полку Азов Олександра Кузьменка на псевдо Пако. Під час одного засідання чоловіка засудили до 25 років позбавлення волі суворого режиму за оборону Маріуполя.

Коли ми вже сиділи, я бачив життя “на зоні” зсередини. Я зрозумів, що не доживу до кінця свого терміну.

Торік дивом росіяни погодилися обміняти Олександра. 29-річний військовий і досі на милицях, адже за понад два роки неволі травмована кінцівка не розгиналася, і тепер потребує тривалої реабілітації. Сам боєць — викладач історії з Черкас, та вчителювання покинув заради захисту України.

У 2018 році вступив до Азову. Повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. За перший місяць захисник дістав кілька контузій і поранень. Найважчим було останнє поранення у ногу, яке призвело до перелому.

Я вже не ходив, тільки лежав. І коли мене доставили на “залізяку”, туди прилітає ФАБ один, два. Я лежу і відчуваю, що напевно скоро помру.

З кульовим пораненням Олександр потрапив на Азовсталь. Куля лишилася у нозі, тож воювати далі він не міг. Це був найгарячіший період, кінець квітня, коли важкі бої тривали навколо заводу.

Це був такий сонячний день, ще 16 число. Це перша здача у полон саме з Азовсталі. Перша партія — це були тяжкопоранені, як я, на ношах.

Олександра доправили у Донецький шпиталь, де він пробув 1,5 року. Повноцінного лікування не отримав. Палати кишіли клопами, згадує захисник. Згодом до лікарні стали приїздити працівники ФСБ. Били за тату, кулаками примушували зізнатися у вигаданих злочинах.

У 2023 році Олександр отримав кілька підозр і був швидко засуджений. Йому довелося пройти “прийомку” — п’ятигодинне побиття. У Донецькому СІЗО критично мало годували, полонені їли мило і шнурівки.

Ділять по ополонику. Раніше було: ополоник на трьох людей. Скільки це з’їдять? Ложку? Спали стоячи, по черзі. Води не було. Баня у Донецькому СІЗО була три рази на рік.

Раніше ми розповідали, як росіяни тренують удари дронами по людях у Нікополі.

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