Прогноз погоды в Харькове на июнь 2025: что принесет первый месяц лета городу

Лето началось, поэтому многие люди планируют отдых на улице или деловые встречи на летней террасе, харьковчане — не исключение. Для этого нужно знать прогноз погоды в Харькове на июнь 2025 года.

Погода в Харькове в июне 2025

Первая неделя июня в Харькове показала температуры выше нормы. Например, +34°C 5 июня — это на несколько градусов больше средних многолетних показателей для этого периода. Это может свидетельствовать о раннем начале летней жары.

Несмотря на это, в июне возможны кратковременные дожди, преимущественно во второй половине месяца. Так что зонтик лучше иметь под рукой — даже если утром солнечно.

Хотя солнечных дней больше, но осадки все же будут: по данным сайта Wisemeteo, 14 дней для Харькова будут дождливыми. Но интенсивность осадков будет слабой. В общей сложности, среднее количество осадков составит около 60 мм, что соответствует норме для региона (60-65 мм).

А вот средняя температура воздуха в Харькове в июне 2025 года прогнозируется выше климатической нормы, рассчитанной на основе многолетних (около 30 лет) наблюдений. Климатическая норма для города за период 1991-2020 годов составляет 19,8°C. Синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют, что средняя температура воздуха в июне 2025 года составит около 21,8°C.

Но несколько дней в городе все же окажутся холодными: 13 и 14 июня погода будет не радовать — температура днем ​​будет достигать 14-15°С. Но в последствии температура будет в пределах 22-28°С.

Если ты ищешь прогноз погоды в Харькове на июнь 2025 года, то стоит ожидать жары. Поэтому под рукой следует всегда иметь с собой воду, чтобы не стало плохо. Также следует избегать активных мероприятий на улице при температуре +30-35°C, запланированные прогулки лучше оставлять на утренние или вечерние часы. Ведь в такую погоду можно получить солнечный или тепловой удар.

Желательно использовать солнцезащитные кремы и иметь маленький зонтик в сумке, ведь дождь может пойти неожиданно, хотя и продлится недолго.

Если тебе хочется больше узнать о погодных условиях первого месяца лета, то ранее мы рассказывали о прогнозе погоды на июнь 2025 года в Украине.

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