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Прогноз погоды в Харькове на июнь 2025: что принесет первый месяц лета городу

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 июня 2025, 15:30
Прогноз погоды в Харькове на июнь 2025
Фото Unsplash

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