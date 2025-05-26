Погода на июнь 2025 в Виннице: от прохлады и дождевого драйва до жары.

Майские холода миновали, и июнь обещает не возвращать нас в теплые свитера и куртки. Но ждать ли от него солнца и хорошего загара? И как планировать отдых жителям Винницы — детальный прогноз погоды на июнь 2025 года в Виннице — для тебя в материале.

Прогноз погоды на июнь 2025 года в Виннице

Июнь в Виннице будет теплым и умеренно влажным, с комфортными температурами и частыми дождями.

Погода в Виннице в первую декаду июня, 1-10 число

В начале месяца дневные температуры будут стремительно расти: от +18°C до +28°C, а ночью — от +10°C до +15°C. Ветер будет лёгким, со скоростью 2–3 м/с, преимущественно северного направления. Горожанам стоит готовиться к кратковременным дождям, которые принесет атлантический воздух.

Именно оно определит небесный рисунок июня: облака, туманы, периодические дожди и ветер с Севера и Северо-Запада. В целом погода обещает быть мягкой, и жара не придет преждевременно.

Погода в Виннице во вторую декаду июня, с 11 по 20 число

Середина месяца обещает температурные перепады: дневная температура будет курсировать в пределах +15°C…+27°C, ночью — +10°C…+16°C. Ветер будет оставаться умеренным, 2-3 м/с, с северо-востока. С 11 по 15 июня возможны дожди.

Но они станут короче и реже, а небо чаще будет радовать голубизной. Климат этого периода будут формировать воздушные массы с востока и северо-востока.

Погода в Виннице в третью декаду июня с 21 по 30 число

Конец месяца принесет стабильно теплые дни: +19°C…+22°C, ночные — +11°C…+15°C. Ветер усилится до 3–4 м/с, будет переменного направления. Кое-где ожидаются грозовые дожди, которые принесет воздух с юго-запада — с Балкан и даже Средиземноморья.

В целом погода в начале лета в Виннице обещает быть переменчивой, с прохладными утрами и температурными пиками на границе +27°C…+28°C — 9 и 12 числа.

Раньше мы рассказывали: магнитные бури в июне 2025 года, календарь опасных дат для метеозависимых.

Скриншот с сайта Wisemeteo.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.