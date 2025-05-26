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Погода на июнь 2025 в Виннице: от прохлады и дождевого драйва до жары.

Ольга Петухова, редактор сайта 26 мая 2025, 13:15
прогноз погоды в виннице
Фото Pexels

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