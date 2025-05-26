Погода на июнь 2025 в Виннице: от прохлады и дождевого драйва до жары.

Фото Pexels Майские холода миновали, и июнь обещает не возвращать нас в теплые свитера и куртки. Но ждать ли от него солнца и хорошего загара? И как планировать отдых жителям Винницы — детальный прогноз погоды на июнь 2025 года в Виннице — для тебя в материале. Прогноз погоды на июнь 2025 года в Виннице Июнь в Виннице будет теплым и умеренно влажным, с комфортными температурами и частыми дождями. Погода в Виннице в первую декаду июня, 1-10 число В начале месяца дневные температуры будут стремительно расти: от +18°C до +28°C, а ночью — от +10°C до +15°C. Ветер будет лёгким, со скоростью 2–3 м/с, преимущественно северного направления. Горожанам стоит готовиться к кратковременным дождям, которые принесет атлантический воздух. Именно оно определит небесный рисунок июня: облака, туманы, периодические дожди и ветер с Севера и Северо-Запада. В целом погода обещает быть мягкой, и жара не придет преждевременно. Читать по теме Погода на июнь 2025 в Украине: пора готовиться к погодным качелям Рассказываем, начнется ли жара сразу с июня. Погода в Виннице во вторую декаду июня, с 11 по 20 число Середина месяца обещает температурные перепады: дневная температура будет курсировать в пределах +15°C…+27°C, ночью — +10°C…+16°C. Ветер будет оставаться умеренным, 2-3 м/с, с северо-востока. С 11 по 15 июня возможны дожди.Но они станут короче и реже, а небо чаще будет радовать голубизной. Климат этого периода будут формировать воздушные массы с востока и северо-востока. Погода в Виннице в третью декаду июня с 21 по 30 число Конец месяца принесет стабильно теплые дни: +19°C…+22°C, ночные — +11°C…+15°C. Ветер усилится до 3–4 м/с, будет переменного направления. Кое-где ожидаются грозовые дожди, которые принесет воздух с юго-запада — с Балкан и даже Средиземноморья. В целом погода в начале лета в Виннице обещает быть переменчивой, с прохладными утрами и температурными пиками на границе +27°C…+28°C — 9 и 12 числа. Раньше мы рассказывали: магнитные бури в июне 2025 года, календарь опасных дат для метеозависимых. Скриншот с сайта Wisemeteo. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Винница, Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter