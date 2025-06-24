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Погода на червень 2025 у Вінниці: від прохолоди і дощового драйву до спеки

Ольга Петухова, редакторка сайту 24 Червня 2025, 08:15 2 хв.
прогноз погоди в вінниці
Фото Pexels

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