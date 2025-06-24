Погода на червень 2025 у Вінниці: від прохолоди і дощового драйву до спеки

Травневі холоди минули, і червень обіцяє не повертати нас до теплих светрів та курток. Та чи чекати від нього сонця та гарної засмаги? І як планувати відпочинок вінничанам — детальний прогноз погоди на червень 2025 року у Вінниці — для тебе у матеріалі.

Прогноз погоди на червень 2025 у Вінниці

Червень у Вінниці буде теплим і помірно вологим, з комфортними температурами та доволі частими дощами.

Погода у Вінниці в першу декаду червня, 1-10 число

На початку місяця денні температури стрімко зростатимуть: від +18°C до +28°C, а вночі — від +10°C до +15°C. Вітер буде легким, зі швидкістю 2-3 м/с, переважно північного напрямку. Містянам варто готуватися до короткочасних дощів, які принесе атлантичне повітря.

Саме воно визначить небесний малюнок червня: хмари, мряка, періодичні дощі й вітер з півночі та північного заходу. Загалом погода обіцяє бути м’якою, і спека не візьме гору передчасно.

Погода у Вінниці в другу декаду червня, з 11 по 20 число

Середина місяця обіцяє температурні перепади: денна температура курсуватиме в межах +15°C…+27°C, вночі — +10°C…+16°C. Вітер залишатиметься помірним, 2-3 м/с, з північного сходу. З 11 по 15 червня можливі дощі.

Але вони стануть коротшими й рідшими, а небо частіше тішитиме блакиттю. Клімат цього періоду формуватимуть повітряні маси зі Сходу і Північного Сходу.

Погода у Вінниці в третю декаду червня з 21 по 30 число

Кінець місяця принесе стабільно теплі дні: +19°C…+22°C, нічні — +11°C…+15°C. Вітер посилиться до 3–4 м/с, змінного напрямку. Подекуди очікуються грозові дощі, які принесе повітря з південного заходу — з Балкан та навіть Середземномор’я.

Тож погода на початку літа у Вінниці обіцяє бути мінливою, з прохолодними ранками і температурними піками на межі +27°C…+28°C — 9 та 12 числа.

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