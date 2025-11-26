Манікюр на Новий рік 2026: елегантні та святкові ідеї нігтів до свята

Напередодні Нового року 2026 майстри манікюру пропонують безліч ідей для святкового дизайну, що поєднують класику з трендами сезону.

Від блискучих гліттерів і хромових фінішів до делікатних нюдових варіантів — вибір залежить від форми нігтів і особистих уподобань. Дивись у матеріалі перелік ідей манікюру, який можна зробити на Новий рік.

Манікюр на Новий рік 2026: ідеї для всіх форм нігтів

За даними beauty-експертів, 2026 рік принесе акцент на витонченість і персоналізацію: хромові покриття, желеподібні фініші та яскраві кольорові смуги стануть хітом. Ось ключові рекомендації для різних форм нігтів, натхненні топ-трендами.

Манікюр на Новий рік 2026 для квадратних нігтів: сміливі та сучасні акценти

Якщо у тебе квадратні нігті, то на Новий рік обирай футуристичні абстракції з кольоровими смугами або хромовими елементами. Популярний варіант: золотий гліттер на чорній основі з імітацією феєрверків або сніжинок для святкового настрою.

Для коротких квадратних нігтів — мінімалістичний дизайн з ювелірними тонами, наприклад, рубіновий чи смарагдовий, з 3D-елементами у вигляді кришталиків.

Який манікюр на Новий рік 2026 зробити для мигдалеподібних нігтів

Мигдалеподібні нігті — класика для елегантних образів. У 2026 році їх прикрашають желеподібними фінішами або омбре в новорічних кольорах: від сріблястого до глибокого синього. Як ідея, то можна реалізувати ніжний нюд з блискучими акцентами у вигляді ялинкових гілок чи зірочок, що пасує для довгих нігтів.

Також можна зробити яскравий манікюр — червоний гліттер з хромовими кінчиками, натхненний зимовими трендами. Новорічний манікюр 2026 для овальних і круглих нігтів: універсальність і простота Овальні та круглі форми, популярні серед тих, хто віддає перевагу натуральності, чудово виглядають з мінімалістичними дизайнами. На Новий рік 2026 обирай прості варіанти: білий омбре з срібним гліттером або нюд з делікатними сніжинками. Для святкового акценту можна додати металеві тони з абстрактними візерунками. Незалежно від форми, головне, що треба пам'ятати, коли робиш манікюр сама або у майстра — це комфорт і якість матеріалів.

