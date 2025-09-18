Манікюр “вершкове масло”-2025: ніжність, що стала трендом

Вершкове масло — це ніжний, кремовий відтінок жовтого, який став справжнім хітом сезону. Цей колір нагадує про теплі літні дні, додає свіжості образу та пасує до будь-якого стилю одягу.

Читай у матеріалі про ідеї манікюру у кольорі вершкове масло.

Манікюр вершкове масло: ідеї для коротких нігтів

Короткі нігті у цьому кольорі виглядають акуратно та мінімалістично, підкреслюючи натуральність.

Звичайний монохром

Просто покрий нігті глянцевим або матовим лаком вершкового масла для лаконічного образу. Це ідеально для повсякденного стилю, додає свіжості без зайвих деталей.



Френч з жовтими кінчиками

Класичний французький манікюр, де кінчики нігтів забарвлені в трендовий колір, а основа — прозора або нюдова. Додай хромовий ефект для сучасного вигляду.



Цікаві фігури з простором

Поєднай блоки кольору з прозорими ділянками для стильного геометричного дизайну. Це трендове рішення для тих, хто любить мінімалізм.



Ідеї для довгих нігтів

На довгих нігтях колір вершкове масло розкривається по-новому, дозволяючи експериментувати з текстурами та декором.

Фініш з омбре

Перехід від трендового кольору до білого або жовтого для ефекту градієнта. Матове покриття додає стриманості та виглядає розкішно на мигдалеподібних нігтях.



З 3D-елементами

Додай об’ємні квіти чи перлинки в тон вершкового масла для тропічного дизайну.



