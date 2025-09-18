Маникюр “сливочное масло”-2025: ставшая трендом нежность

Сливочное масло – это нежный, кремовый оттенок желтого, ставший настоящим хитом сезона. Этот цвет напоминает о теплых летних днях, придает свежести образ и подходит к любому стилю одежды.
Читай в материале об идеях маникюра в цвете сливочное масло.
Маникюр сливочное масло: идеи для коротких ногтей
Короткие ногти в этом цвете смотрятся аккуратно и минималистично, подчеркивая натуральность.
Обычный монохром
Просто покрой ногти глянцевым или матовым лаком сливочного масла для лаконичного образа. Это идеально для повседневного стиля, придает свежести без лишних деталей.
Френч с желтыми кончиками
Классический французский маникюр, где кончики ногтей окрашены в трендовый цвет, а основа — прозрачная или безобразная. Добавь хромовый эффект для современного вида.
Интересные фигуры с пространством
Соедини блоки цвета с прозрачными участками для стильного геометрического дизайна. Это трендовое решение для тех, кто любит минимализм.
Идеи для длинных ногтей
На длинных ногтях цвет сливочное масло раскрывается по-новому, позволяя экспериментировать с текстурами и декором.
Финиш с омбре
Переход от трендового цвета к белому или желтому эффекту градиента. Матовое покрытие придает сдержанности и роскошно выглядит на миндалевидных ногтях.
С 3D-элементами
Добавь объемные цветы или жемчужины в тон сливочного масла для тропического дизайна.
Фото: Pinterest
Ранее мы писали о лавандовом маникюре — также тренде в 2025 года.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!