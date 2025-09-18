Маникюр “сливочное масло”-2025: ставшая трендом нежность

Сливочное масло – это нежный, кремовый оттенок желтого, ставший настоящим хитом сезона. Этот цвет напоминает о теплых летних днях, придает свежести образ и подходит к любому стилю одежды.

Читай в материале об идеях маникюра в цвете сливочное масло.

Маникюр сливочное масло: идеи для коротких ногтей

Короткие ногти в этом цвете смотрятся аккуратно и минималистично, подчеркивая натуральность.

Обычный монохром

Просто покрой ногти глянцевым или матовым лаком сливочного масла для лаконичного образа. Это идеально для повседневного стиля, придает свежести без лишних деталей.



Френч с желтыми кончиками

Классический французский маникюр, где кончики ногтей окрашены в трендовый цвет, а основа — прозрачная или безобразная. Добавь хромовый эффект для современного вида.



Интересные фигуры с пространством

Соедини блоки цвета с прозрачными участками для стильного геометрического дизайна. Это трендовое решение для тех, кто любит минимализм.



Идеи для длинных ногтей

На длинных ногтях цвет сливочное масло раскрывается по-новому, позволяя экспериментировать с текстурами и декором.

Финиш с омбре

Переход от трендового цвета к белому или желтому эффекту градиента. Матовое покрытие придает сдержанности и роскошно выглядит на миндалевидных ногтях.



С 3D-элементами

Добавь объемные цветы или жемчужины в тон сливочного масла для тропического дизайна.



Фото: Pinterest

