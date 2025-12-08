Маникюр на зиму 2026: яркие и нежные дизайны ногтей

Зима 2026 обещает быть сезоном уюта и элегантности в мире нейл-арта. Прогнозируется возвращение теплых оттенков, текстурных эффектов и минималистических форм, вдохновленных природой и праздничной атмосферой — читай в материале, какой маникюр будет популярен этой зимой.

Зимний маникюр 2026: трендовые дизайны и формы

Тренды акцентируют внимание на уютных тонах и простоте, идеально подходящей к холодному времени года. Мы собрали ключевые и популярные дизайны маникюра, которые будут доминировать этой зимой.

Маникюр на зиму 2026: тона шоколада и карамели.

Палитра зимы 2026 года тяготеет к теплым, землистым и глубоким оттенкам, создающим ощущение комфорта. Среди лидеров – шоколадные тона, например, chocolate suede, напоминающие мягкую замшу. Популярными станут фавновые нейтральные оттенки — мягкие карамельные тона, вдохновленные бархатом, которые считаются самыми универсальными для зимы.

Терракотовый красный (terracotta red) придаст теплу — бордовые и глубокие красные не теряют актуальности как классический зимний акцент.

Трендовый маникюр зима 2026 года: глубокий тел

Глубокий тел (deep teal) придаст загадочность любому твоему образу.

Какой маникюр сделать зимой 2026 года: Cloud Dancer от Pantone

Особое место занимает белый — Pantone объявил Cloud Dancer цветом года 2026, что будет идеальным для снежного маникюра. Молочные и морозные оттенки придадут деликатности, а ледяной синий — праздничного блеска.

Какую форму ногтей лучше выбрать для маникюра зимой

Зимой будут доминировать короткие и натуральные формы, как squoval (квадратно-овальная), сочетающая практичность и элегантность. Длинные ногти отходят на второй план, уступая удобным коротким вариантам.

Следует выбирать маникюр, соответствующий твоему стилю. Помни, что форма ногтей не зависит от трендов, ведь какая-то конкретная может подойди только тебе и будет выглядеть лучше всего на твоих руках. Зима 2026 — время экспериментов с текстурами, чтобы ногти стали акцентом уютного образа.

Источник: Pinterest.

Раньше мы писали о маникюре на Новый год 2026 — читай в материале, как можно покрасить ногти на праздник.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!