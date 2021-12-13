Чоловіча мода взимку 2021 — як одягатися тепло та стильно

Чоловік 21-го століття — не той, що трохи гарніший за мавпу. Сучасні чоловіки розбираються і у технічних новинках, і у сучасному мистецтві, і у модних віяннях.

А якщо з останнім проблеми, то цей матеріал дасть відповіді на всі питання про актуальний чоловічий одяг на зиму. Розглянемо готові формули образів на холодний період.

Пальто+светр+брюки+черевики

Комплект підійде прихильникам класики. Через те, що під пальто не сорочка, а в‘язаний светр, образ не виглядає занадто формально.

Водночас прямі штани та взуття ділового стилю надають стриманості та зібраності. Тому в такому вигляді можна і на роботу, і на прогулянку містом.

Дутий короткий пуховик+брюки+зручне взуття

Чорний пуховик — must have для базового чоловічого гардероба. Адже він стане універсальним для образів у темній гамі та експериментів з кольором.

Виграшно такий вид верхнього одягу виглядатиме зі штанами будь-якого формату: прямі, широкі, завужені. Взуття краще підбирати залежно від крою поясного виробу.

Дублянка+чорні брюки+грубі черевики

Ще один хіт сезону 2021–2022 — дублянка-авіатор. Це та річ, яка слугуватиме роками.

З нею можна вдягнути як джемпер, так і худі. Масивне взуття балансуватиме образ та компенсує об‘єм у верхній частині.

Жилетка+джогери+високі челсі

Комфортний варіант для чоловіків, які багато часу проводять за кермом. Жилетка не займає багато місця та не сковує рухи. А якщо треба вийти з машини, то не дасть замерзнути.

Челсі — взуття, що додасть образу кілька балів до стилю. Хоча можна зупинитися і на звичайних кросівках.

Звісно, денім ніхто не скасовував, тому в будь-яку формулу можна вписати улюблені джинси. Вони перетворять образи у повсякденний кежуал.

Щоб виглядати стильно, треба також звертати увагу на якість одягу, адже буває, що після першого прання він втрачає колір або, ще гірше, може розмалювати твоє тіло. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, чому речі залишають на шкірі барвник.