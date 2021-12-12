“Линяюча” білизна. Чому деякі речі залишають на шкірі барвник?”

Для масового виробництва текстильним корпораціям вигідніше створювати полотно і вже потім фарбувати його, аніж підбирати окремо кожен відтінок пряжі. Очевидно, що намагання зекономити підштовхує виробників застосовувати дешевий барвник.

Є кілька методів, як визначити, чи буде річ линяти, однак ми не ходимо до магазину з нашатирним спиртом у кишені. Тому цей “секрет” розкриється під час першого прання.

Якщо є підозра, що річ линяє, варто замочити її окремо в теплій воді з невеликою кількістю порошку і потримати кілька хвилин. Тоді вже можна побачити, чи не змінився колір води.

Для підстраховки можна додатково промокнути виріб білою серветкою та подивитися, чи не залишає він слідів.

Більше подробиць про те, чому варто звертати увагу на склад одягу — читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті Вікон вже у вівторок, 14 грудня.

А якщо ви вже вирішили проблему з речами, які линяють, пропонуємо почитати про модні головні убори на зиму 2021–2022. Тоді вам вдасться і голову в теплі тримати, і при цьому залишатися стильними.