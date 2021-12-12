“Линяюча” білизна. Чому деякі речі залишають на шкірі барвник?”

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Анна Ткаченко

Персональний стиліст, fashion-блогерка

12 Грудня 2021, 19:00
Линяюча білизна
Фото: Pexels

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