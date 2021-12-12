“Линяющее” белье. Почему некоторые вещи оставляют на коже краситель?”

Для массового производства текстильным корпорациям выгоднее создавать полотно и уже потом красить его, чем подбирать отдельно каждый оттенок пряжи. Очевидно, что попытка сэкономить подталкивает производителей применять дешевый краситель.

Есть несколько методов, как определить, будет ли вещь линять, однако мы не ходим в магазин с нашатырным спиртом в кармане. Поэтому этот секрет раскроется во время первой стирки.

Если есть подозрение, что вещь линяет, ее стоит замочить отдельно в теплой воде с небольшим количеством порошка и подержать несколько минут. Тогда уже будет видно, не изменился ли цвет воды.

Для подстраховки можно дополнительно промокнуть изделие белой салфеткой и посмотреть, не оставляет ли оно следов.

Больше подробностей о том, зачем нужно смотреть на состав одежды, читайте в эксклюзивном материале Вікон уже во вторник, 14 декабря.

А если вы уже решили проблему с линяющими вещами, предлагаем почитать про модные головные уборы на зиму 2021–2022. Тогда вам удастся и ушки не заморозить, и при этом быть в тренде.