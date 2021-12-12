Советы

“Линяющее” белье. Почему некоторые вещи оставляют на коже краситель?”

Отвечает
Анна Ткаченко
Анна Ткаченко

Персональный стилист, fashion-блогер

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 12 декабря 2021, 19:00
Линяюча білизна

Советы

“Покупаю детям одинаковые игрушки, а они все равно ссорятся. Что делать?”
Отвечает
Олег Следь психолог ипсихотерапевт
Олег Следь
Психолог и психотерапевт

“Линяющее” белье. Почему некоторые вещи оставляют на коже краситель?”
Отвечает
Анна Ткаченко
Анна Ткаченко
Персональный стилист, fashion-блогер

“Как приготовить зефир в домашних условиях?”
Отвечает
“Линяющее” белье. Почему некоторые вещи оставляют на коже краситель?”
Евгений Клопотенко
Кулинарный эксперт и шеф-повар

“Как выбрать подушку для ребенка?”
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Ирина Платонова
Ирина Платонова
Детский невролог и педиатр

“Нужно ли мне стучаться, когда захожу в детскую”?
Отвечает
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Дмитрий Карпачов
детский психолог, телеведущий

“Полезно ли прыгать на скакалке? Поможет ли это похудеть?”
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Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ
Панические атаки: исповедь звезд, советы психолога и личный опыт
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Панические атаки: исповедь звезд, советы психолога и личный опыт
Женщины должны были сидеть в отдельном кабинете — Ирина Горовая о сексизме в работе продюсера
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Женщины должны были сидеть в отдельном кабинете — Ирина Горовая о сексизме в работе продюсера