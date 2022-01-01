Модные головные уборы на зиму 2021–2022: советы дизайнера

К нам уже пришли первые морозы, а это значит, что пора доставать с полки свою шапку. Большинство людей зимой не носят головной убор, чем сильно вредят своему здоровью. “Я выгляжу по-дурацки”, — оправдываются они. Но это значит, что вы просто не нашли свой головной убор.

О популярных в сезоне 2021–2022 теплых головных уборах рассказала дизайнер Анна Сан. По ее словам, сейчас есть такое разнообразие одежды, что каждый найдет что-то по вкусу.

Это косынка, и в этом сезоне она на пике популярности. Я всем девочкам рекомендую попробовать ее, в разном возрасте: от 6 лет и, наверное, до 85.

— Сейчас косынку носят с любой одеждой, начиная со спортивного костюма и заканчивая какими-то деловыми образами, — рассказывает дизайнер Анна Сан.

Также этой зимой популярны мягкие и теплые шапки из ангоры сочных цветов и зимние панамы. Да, они существуют, еще и на любой вкус — от экокожаных до мягких ангоровых.

Совет стилиста

А стилистка Анна Ткаченко добавляет: еще одной альтернативой обычной шапке станет меховая панамка, очень популярная в сезоне осень-зима 2021–2022.

Ее легко комбинировать с куртками по пояс, парками, утепленными анораками и пальто.

Впрочем, если вы собираетесь провести целый день на улице, в меховой панамке можно простудить ушки.

Если ты не носишь шапку, потому что у тебя чешется лоб, дизайнер советует обратить внимание на состав головного убора. Кроме натурального материала, в нем должно быть 20% акрила.

Даже мужчины могут найти шапку по вкусу. Анна Сан советует им выбирать теплые массивные шапки, ведь это и стильно, и тепло.

Как только температура воздуха стремится к нулю или ниже, шапка необходима, ведь без нее мы можем простудить затылочный нерв.

— Может быть скачок артерильного давления, если это люди постарше, у которых есть сопутствующие заболевания. Чаще как у детей, так и у взрослых бывают проблемы с ухом — отиты, которые могут давать гаймориты и головные боли, — рассказывает терапевт Лидия Волошко.

Так что неважно, сколько тебе лет. Не стоит стесняться надевать шапку! Найди свой головной убор, будь защищен от холодов зимой.