Мужская мода на зиму 2021 — как одеваться тепло и стильно

Мужчина 21-го века — не тот, что немного красивее обезьяны. Современные мужчины разбираются и в технических новинках, и в современном искусстве, и в модных веяниях.

А если с последним проблемы, то этот материал ответит на все вопросы об актуальной мужской одежде на зиму. Рассмотрим готовые формулы образов в холодный период.

Пальто+свитер+брюки+ботинки

Комплект подойдет поклонникам классики. Так как под пальто не рубашка, а вязаный свитер, образ не выглядит слишком формально.

В то же время прямые брюки и обувь делового стиля придают сдержанности и собранности. Поэтому в таком виде можно и на работу, и на прогулку по городу.

Дутый короткий пуховик+брюки+удобная обувь

Черный пуховик — must have для базового мужского гардероба. Он станет универсальным для образов в темной гамме и экспериментов с цветом.

Выигрышно такой вид верхней одежды будет смотреться с брюками любого формата: прямые, широкие, зауженные. Обувь лучше подбирать в зависимости от кроя поясного изделия.

Дубленка+черные брюки+грубые ботинки

Еще один хит сезона 2021–2022 — дубленка-авиатор. Это та вещь, которая будет служить годами. С ней можно одеть как джемпер, так и худи.

Массивная обувь будет балансировать образ и компенсирует объем в верхней части.

Жилетка+джогеры+высокие челси

Комфортный вариант для мужчин, которые много времени проводят за рулем. Жилетка не занимает много места и не сковывает движения.

А если нужно выйти из машины, то не даст замерзнуть. Челси — обувь, которая придаст образу несколько баллов к стилю. Хотя можно остановиться и на обычных кроссовках.

Конечно, деним никто не отменял, потому в любую формулу можно вписать любимые джинсы. Они превратят образы в повседневный кэжуал.

Чтобы выгладить стильно, нужно также обращать внимание на качество одежды, ведь бывает такое, что после первой стирки она теряет цвет или, еще хуже, может покрасить твое тело. Напомним, что раньше мы рассказывали, почему вещи оставляют на коже краситель.