Work life balance: пять советов, как сохранить баланс между рабочим и личным

Словосочетание work life balance, или же баланс между работой и личной жизнью, сейчас приобрело большую популярность. Особенно после начала пандемии все большее количество предприятий уделяют внимание ментальному здоровью своих работников.

Ловите пять советов, как сохранять золотую середину между рабочим и личным.

Что такое work life balance

Это здоровое распределение приоритетов между работой и личной жизнью. Британская организация Mental Health Foundation отмечает, что такой баланс не одинаковый для всех людей.

Речь идет не только о том, чтобы разделить свое время 50/50 между работой и отдыхом, но и убедиться, что ты чувствуешь себя довольным/-ой в обеих сферах своей жизни.

Компании помогают своим работникам по этому вопросу по-разному. Некоторые, такие как международная IT-компания Avenga, обустраивают офисы просторными кухнями, зонами отдыха и занятий спортом, чтобы специалисты не спешили покидать офисы.

А вот компания Slack, известная одноименным корпоративным мессенджером, убеждена, что на работе нужно работать, а расслабляться дома. Поэтому она стремится к максимальной производительности в рабочее время и отсутствию переработок.

Советы, как найти золотую середину между работой и личной жизнью

Измени свой подход к отдыху

Часто люди испытывают тревогу или стыд, когда позволяют себе отдохнуть. “Я не продуктивный/-а, подвожу своих коллег” — забудь эти страшные слова!

Когда у тебя действительно есть свободное время (а как показывает практика, оно бывает реже, чем нам бы этого хотелось), наслаждайся и смакуй каждый миг.

Относись к выходным, как к маленькому отпуску. Это не значит, что нужно куда-нибудь ехать. Можно и дома отлично отдохнуть, освободив свою голову от надоедливых мыслей о том, какой дедлайн будет гореть в понедельник.

Для этого четко расставь “красные линии” и при необходимости предупреди команду о том, что на выходных ты не будешь отвечать в рабочих чатах, например.

Работники украинской IT-компании Jooble общаются по рабочим вопросам только в одном мессенджере — Slack. Такая привычка позволяет человеку разделить личное и рабочее общение. Согласитесь, беспокоить работника по частным каналам связи уместно только в исключительных случаях.

В компании не принято проводить рабочие встречи после шести-семи часов вечера.

Я работаю в Jooble уже три года и ни разу не было такого, чтобы меня попросили встретиться с рабочими вопросами в субботу, — делится глава HR-департамента Оксана Огнева.

Не стесняйся просить больше времени для выполнения определенных задач

Поверь, твоя репутация не упадет ниже плинтуса от этого. Качество работы — единственное, что имеет значение как для босса, так и для коллег.

Попроси менеджеров заранее планировать проекты так, чтобы у тебя не горели дедлайны. В противном случае это может привести к ухудшению твоего психологического состояния.

Хорошая привычка компании — в планировании рабочей нагрузки отнимать 30% от рабочего времени.

Человек — не робот, нельзя распланировать его время посекундно. Поэтому не стоит ожидать, что работник все восемь часов на работе будет одинаково эффективным, — рассказывает Оксана Огнева.

Если работаешь из дома, никогда не делай это из постели

С начала пандемии коронавируса многие компании навсегда перешли на дистанционный формат работы и позволили своим сотрудникам работать удаленно с любого места, чтобы не рисковать их здоровьем.

Люди не стрессуют, думая, как им добраться в офис во время локдауна, и могут выполнять ту же работу из дома.

Если дом становится одновременно твоим офисом, важно обособить место, которое будет только для работы. Это может быть отдельная комната-кабинет, уголок гостиной или даже просто отдельный стол с ноутбуком.

Когда работаешь из дома, кажется, будто ты ничего не делаешь. Люди переживают за свою эффективность. У Jooble есть опция консультации с психологом, которая оплачивается по схеме 50/50: половину стоимости консультаций оплачивает компания, половину — работник.

Кроме того, в этом году компания провела тренинги с психологом, ориентированные на руководителей по темам эмоционального интеллекта, менеджмента, мотивации и большой вебинар для всех работников на тему эмоционального выгорания.

Эмоциональное выгорание — актуальная тема для нас, потому что в нашей команде очень много упорных людей, а это, к сожалению, наиболее рискованная группа для выгорания, особенно во время коронакризиса, — рассказывает глава HR департамента Jooble Оксана Огнева.

Avenga также приглашает экспертов для проведения тренингов о тайм-менеджменте, эмоциональном выгорании и производительности.

Работай, чтобы жить, а не живи, чтобы работать

К сожалению, в последнее время люди болеют чаще, чем до ковид-эры. Однако есть ярые сотрудники, жертвующие своим здоровьем ради работы, работая недостоин.

Поэтому Jooble пересмотрела политику отпусков и больничных. Компания оплачивает больничные в большем размере, чем требует законодательство.

Кроме того, сотрудники могут воспользоваться дополнительными оплачиваемыми днями для отпуска. Работник может найти горячий тур и улететь на отдых в любое время, если загруженность по проектам это позволяет.

Стахановцы уже не в моде. Есть дни для отпуска — используй их.

Не использованные отпуска — это первый шаг к выгоранию и переутомлению, — отмечает кантри-директор Avenga Марта Романяк.

Скоро начинаются зимние праздники и обычно это время корпоративов. А если вместо них собраться с коллегами и вместе уехать на отдых?

Avenga уже не первый раз устраивает поездки по малым командам в Карпаты, где работников ждут лыжи, квадроциклы, а главное — общение с коллегами, которого всем так не хватает.

Летом авенговцы побывали на Бакоте, Закарпатье, отдыхали на Днепре.

Это дает разрядку и вдохновение для новых свершений.

Не откладывай на полку свои хобби и саморазвитие

Поставь себе цель овладеть новым навыком. Это поможет отвлечься от рабочих проблем, а успех в новом деле подарит уверенность в своих силах.

Jooble предлагает своим работникам безлимитное количество дней на образование. Они могут покупать себе любые курсы и тренинги, даже иностранные и не касающиеся непосредственно их работы.

Компания всегда оплачивает их по такой схеме: 50% платит работодатель, а остальное — сотрудник. Некоторые курсы, необходимые именно для работы, компания компенсирует в размере 100%.

Также у Jooble есть онлайн-библиотека, книги которой пополняются работодателем.

Отлично, если сама компания стимулирует работников заниматься спортом. Так Avenga имеет собственные футбольные команды, авенговцы участвуют в самых разных забегах, заездах на велосипедах, занятиях йогой. Одним из бонусов компании является возмещение расходов на спортзалы или другие спортивные секции.

У нас есть проект Avenga Life Talks — это мероприятие, на котором наши сотрудники делятся своими хобби. Здесь мы говорим о путешествиях, папе, вине или собаках, — рассказывает кантри-директор Avenga Марта Романяк.

Вот несколько примеров иностранных компаний, которые нетрадиционно подошли к вопросу о балансе между личной жизнью и работой своих работников.

Амстердамская дизайн-студия Heldergroen создала “исчезающий” офис. В 18.00 столы поднимаются к потолку с помощью специального механизма, не оставляя работникам другого выбора, кроме как отложить рабочие дела на завтра. После этого люди могут использовать комнату как танцпол, студию йоги или идти домой.

А хотелось бы тебе иметь безлимитный отпуск? Сотрудники стримингового сервиса Netflix уже пользуются этим. Компания поняла, что многие работают вечером и в выходные дни и не контролируют часы сверхурочной работы. Тогда для чего регулировать количество дней отпуска?

Немецкий производитель автомобилей Daimler имеет интересный подход к рабочей почте работников в отпуске. Все, кто хочет побеспокоить рабочего во время законного отдыха, получают примерно следующее сообщение: “Я в отпуске и не могу прочесть ваше сообщение. Он будет удален. Пожалуйста, свяжитесь с кем-нибудь другим или отправьте письмо повторно, когда я вернусь в офис”.

А если тебе надоело работать на кого-то, предлагаем прочесть, что рассказал Алексей Тригубенко о бизнесе.

Алексей Тригубенко — украинский бизнесмен, владелец таксопарка, сдающий в аренду авто всемирным компаниям по поиску такси и водителям. В настоящее время автопарк насчитывает 138 машин.

Он рассказал, как начинал строить свой бизнес, как выбирает людей в свою команду и какими принципами руководствуется в работе.