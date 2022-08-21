Оновлені сигнали тривоги в Україні — як розпізнати сповіщення про небезпеку

Через ядерний тероризм Росії деякі територіальні громади в Україні оновили сигнали тривоги, які інформують населення про різні види небезпеки. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Як звучать нові сигнали тривоги

Сигнал хімічної небезпеки — звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки — дзвін у набат.

Сигнал евакуації з міста — гудок потяга.

Якщо ти чуєш ці сповіщення, то негайно увімкни радіо чи телебачення та чекай на подальшу інформацію.

Сигнал повітряної тривоги залишається незмінним — безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд. Після її оголошення потрібно одразу пройти до найближчого укриття та сховатись у місці, де є мінімум два виходи. Також не забувай про правило двох стін.

Зараз також дивляться

Дехто з українців не розуміє, як працює сирена повітряної тривоги. Через це можуть траплятись прикрі випадки.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, скільки в людини є часу, щоб сховатись від ракети.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!