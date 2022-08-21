Оновлені сигнали тривоги в Україні — як розпізнати сповіщення про небезпеку

Через ядерний тероризм Росії деякі територіальні громади в Україні оновили сигнали тривоги, які інформують населення про різні види небезпеки. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Якщо ти чуєш ці сповіщення, то негайно увімкни радіо чи телебачення та чекай на подальшу інформацію.
Сигнал повітряної тривоги залишається незмінним — безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд. Після її оголошення потрібно одразу пройти до найближчого укриття та сховатись у місці, де є мінімум два виходи. Також не забувай про правило двох стін.
Дехто з українців не розуміє, як працює сирена повітряної тривоги. Через це можуть траплятись прикрі випадки.
Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, скільки в людини є часу, щоб сховатись від ракети.
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