Обновленные сигналы тревоги в Украине — как распознать уведомления об опасности

Из-за ядерного терроризма России некоторые территориальные общины в Украине обновили сигналы тревоги, информирующие население о различных видах опасности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Как звучат новые сигналы тревоги

Сигнал химической опасности — звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности — звон в набат.

Сигнал эвакуации из города — гудок поезда.

Если ты слышишь эти уведомления, немедленно включи радио или телевидение и жди дальнейшую информацию.

Сигнал воздушной тревоги остается неизменным — непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. После ее объявления нужно сразу пройти до ближайшего укрытия и спрятаться в месте, где есть минимум два выхода. Также не забывай про правило двух стен.

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Некоторые украинцы не понимают, как работает сирена воздушной тревоги. Из-за этого могут случаться досадные случаи.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, сколько у человека есть времени, чтобы укрыться от ракеты.

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